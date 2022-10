Garbeck rockt wie in alten Zeiten: Am 29. Oktober findet der zweite Rock-Club in diesem Jahr statt.

Vorverkauf Point One seit 25 Jahren dicht – Club lebt in Garbeck weiter

Garbeck. Balves Partymeute hungert nach Events. Deshalb findet in diesem Jahr in Garbeck ein zweiter Rock Club statt. Ab sofort gibt’s Karten.

Die Fan-Szene läuft bereits seit Tagen heiß. Das war an der Anzahl der Facebook-Kommentaren zum bevorstehenden Rock Club in Garbeck zu beobachten. Inzwischen hat der Vorverkauf begonnen für die Sause am Samstag, 29. Oktober, in der Schützenhalle Garbeck begonnen. Übrigens: In diesem Jahr steht ein rundes Jubiläum an.

„Ihr bekommt die Tickets entweder im Imbiss Captain Curry in Garbeck oder im Hotel-Restaurant Haus Padberg in Balve“, teilte der Veranstalter SG Balve/Garbeck bei Facebook mit. Für alle, die nicht aus dem Raum Balve kommen, bietet sich der Ticketkauf im Internet an: www.rockclub-point.com. „Das Beste: Ganz egal, wo Ihr Euch Euer Ticket im Vorverkauf holt: Es fallen keine VVK-Gebühren an, denn die übernehmen wir für Euch!“, fügte das Organisationsteam bei Facebook hinzu.

Nach zwei Corona-Dürrejahren hungert die heimische Partymeute nach Events. Deshalb veranstaltet die SG Balve/Garbeck die beliebte Sause dieses Jahr kurzerhand zwei Mal. Der Rock Club hat längst ein Stammpublikum. Mehr noch: Die Party lockt jährlich mehr Publikum – aus der ganzen Region.

Der Erfolg des Events hat ein Gesicht. Es ist DJ Oliver Schubert. Er heizt dem Feuervolk aus seinem Fundus von mehr als 15.000 Songs ein – und er steht fürs Erfolgsrezept des längst geschlossenen Szene-Clubs Point One in Hemer mitbringt. In dem Tanzschuppen hat Schubert in den 80ern und 90ern Platten aufgelegt –. Vinyls und Silberscheiben. „Zunächst war ich ja auch nur als Gast dort, dann bin ich einmal für einen erkrankten DJ eingesprungen“, hat Schubert einmal erzählt.

Das große Schubidu mit „Schubi“: Tanzen macht hungrig und durstig. Die SG Balve/Garbeck weiß das. So gibt es kühle Getränken und deftige Snacks, darunter reichhaltig belegte Baguettes. Bei Pils und Altbier, Cocktails und Lifestyle-Drink Salitos, Alkoholfreies nicht zu vergessen, werden gereicht. Dazu kommt das bewährte Kneipen-Ambiente mit Kicker-Tischen und Sofas.

Die Herbst-Party würdigt übrigens ein Jubiläum. Das Point One schloss vor 25 Jahren seine Pforten. Deshalb gilt für die heimischen Feierbiester: Nie war Rock-Nostalgie so schön wie jetzt.

Karten gibt es zum Preis von neun Euro im Gasthof Padberg in Balve und im Imbiss Captain Curry in Garbeck. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Einlass ist ab einem Alter von 18 Jahren.

