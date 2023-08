Die Polizei nimmt Tempokontrollen in Volkringhausen vor. Das Ergebnis ist positiv. (Symbolbild)

Verkehrskontrolle Polizei blitzt in Balve nur wenige Temposünder

Volkringhausen. Die Blitzlampe blieb bei Kontrollen der Polizei in Volkringhausen ziemlich kalt. Nur wenige Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Ein erfreuliches Ergebnis brachten die jüngsten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in Volkringhausen. Auf der Mendener Straße wurden am Mittwoch, 16. August, zwischen 7.23 und 11.05 Uhr insgesamt 1215 Fahrzeuge kontrolliert. Nur zehn waren so schnell unterwegs, dass die Fahrerinnen und Fahrer ein Verwarngeld erwartet, Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten gar nicht geschrieben werden. Das schnellste gemessene Fahrzeug war mit 63 statt erlaubter 50 Stundenkilometer unterwegs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve