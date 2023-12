Polizei fängt in Balve ein flüchtiges Huhn

Die Polizei hat am Dienstag das Huhn Henriette auf der B 515 in Volkringhausen aufgegriffen und zurück zur Besitzerin gebracht.

Balve Für die Ordnungshüter war der Einsatz in Volkringhausen nicht ganz alltäglich.

Kurioser Einsatz für die Ordnungshüter in Balve. Nach einem kurzen „Katz-und-Maus-Spiel“ hat die Polizei am Dienstag eine Ausbrecherin geschnappt: ein Huhn. Die Hintergründe.

Das Huhn spazierte am Donnerstagnachmittag in Volkringhausen über die B 515. Henriette, so heißt die Ausbrecherin, hatte sich offenbar seit Freitag ein freies Weihnachts-Wochenende gegönnt. Auch für die Polizei in Balve ein nicht ganz alltäglicher Einsatz. „Laufen Pferde oder Lamas, Kühe oder Kängurus - alles schon passiert - über die Straße: Die Polizei anrufen!“ Unter diesem Motto bewertet die Polizei den neuerlichen Einsatz.

Vorsicht an Waldrändern

„Überraschende Begegnungen mit Tieren an oder auf der Fahrbahn gehen leider nicht nur für die vierbeinige oder geflügelte Seite schlecht aus. Sie bilden auch eine Gefahr für Autofahrer“, teilen die Beamten dazu mit. Im Sauerland seien es allerdings meist Rehe, die plötzlich aus dem Gebüsch springen. Die Ordnungshüter rufen deshalb abermals zur Vorsicht an Waldränder auf. „Ausweichen ist leider oft die schlechtere Option: Die Fahrt endet zu oft im Gegenverkehr oder an einem Baum. Nach Zusammenstößen die Polizei anrufen! Die informiert den Jagdausübungsberechtigten“, so die Polizei.

