Balve/Langenfeld. Die Polizei hat eine gute Nachricht für ein Balver Unternehmen und eine schlechte Nachricht für zwei Niederländer.

Im Rahmen eines geplanten Einsatzes bei zwei holländischen Anbietern ist Diebesgut aus einem Firmeneinbruchdiebstahl am 31. Oktober 2021 in Balve sichergestellt worden: 130 Kupferdrahtrollen im fünfstelligen Euro-Wert. Polizeikräfte nahmen in Langenfeld (Kreis Mettmann) zwei 40-jährige Niederländer vorläufig fest.

