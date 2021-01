Polizei MK warnt vor Daten-Klau: So gehen Kriminelle vor

Balve Daten-Diebe sind gerade besonders aktiv. Die Kreispolizei beschreibt, wie sie vorgehen. Betroffen sind auch Opfer in der Region.

Balve/Iserlohn. Datendiebe klauen Identitäten. Das ist inzwischen auch Alltag im Märkischen Kreis. Ein Sprecher der Kreispolizei in Iserlohn nennt aktuelle Beispiele.

Kontaktaufnahme zu Informationszwecken

Ein 57-jähriger Lüdenscheider wunderte sich am Mittwoch über Post von einer Bank. Darin bestätigte die Bank die "Einwilligung in die Kontaktaufnahme zu Informationszwecken". Der Lüdenscheider konnte sich allerdings beim besten Willen nicht daran erinnern und rief bei der Bank an. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter unter dem Namen des Lüdenscheiders online einen Kredit beantragt und einen vierstelligen Betrag ausgezahlt bekommen. Am 1. März werde die erste Rate abgebucht vom Konto des Lüdenscheiders. Der fiel jetzt natürlich erst recht aus allen Wolken. Der Unbekannte kannte sämtliche erforderlichen Daten.

Angebliche Zahlungserinnerung

Eine 23-jährige Halveranerin bekam zu ihrer Überraschung eine Zahlungserinnerung von einem Online-Warenhaus. Darin erinnerte das Warenhaus freundlich an die Bezahlung einer Bestellung. Von der wusste die Frau allerdings überhaupt nichts. Offenbar hatte jemand unter Angabe ihrer Daten Ware bestellt.

Mitteilung per SMS

Ein 47-jähriger Halveraner bekam eine SMS. Darin kündigte ein Telefonanbieter an, 59 Euro abzubuchen. Der Halveraner meldete sich bei der Hotline und erfuhr, dass er angeblich zwei iPhones mitsamt SIM-Karten bestellt haben sollte. Davon wusste er jedoch überhaupt nichts.

Abbuchung von ausländischem Onlineshop

Bei der Kontrolle seiner Kontoauszüge vom Oktober stellte ein 82-jähriger Iserlohner fest, dass ein ihm völlig unbekanntes Unternehmen Geld von seinem Konto abgebucht hatte. Es handelt sich um einen ausländischen Onlineshop. Der Senior hatte jedoch nichts im Internet bestellt. Deshalb erstattete er Anzeige wegen Betrugs.

Persönliche Daten kontrollieren

Wie die Diebe in den beschriebenen Fällen an die Daten ihrer Opfer gekommen sind, müssen die Ermittlungen der Polizei zeigen. Fest steht jedoch: Zu viele Menschen gehen zu arglos mit ihren Daten um. Der Name, in Verbindung mit Geburtsdatum und Adresse, genügt oft genug bereits als "Schlüssel". Dieser Identitäts-Schlüssel öffnet die Möglichkeit, im Internet zu bestellen. Sind die Daten einmal im Umlauf, lassen sie sich auch nicht zurückholen.

Deshalb mahnt die Polizei zu Datensparsamkeit und zeitnaher Kontrolle von Konten.

Nehmen Sie Zahlungsaufforderungen oder Abbuchungsinformationen ernst und wenden Sie sich umgehend an den Absender, wenn Sie sich die Forderungen nicht erklären können.

Verwenden Sie sich sichere Passwörter für Ihre Online-Konten - Tipps dazu unter www.mach-dein-passwort-stark.de.

Aktivieren Sie, wenn möglich, die Zwei-Faktor-Authentisierung.

Auch über Schadsoftware kommen Betrüger an sensible Daten. Deshalb sollten Computernutzer aktuelle Virenschutzsoftware verwenden.

Sollten Täter bereits Zugang zu Online-Konten erlangt haben, sofort Passwörter ändern und Kontakt zu dem Anbieter aufnehmen und Anzeige bei der Polizei erstatten!

