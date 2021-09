Polizei: Schock in Sanssouci und E-Biker unter Strom

Zwei Verkehrsdelikte musste die Polizei am Wochenende in Balve bearbeiten.

Balve. Die Polizei meldet: Ein Balver Autobesitzer war am frühen Samstagmorgen geschockt, und ein E-Biker doppelt unter Strom. Was war da los?

Einem Balver sind Samstagfrüh gegen 4.40 Uhr die Augen aus dem Kopf gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sein Auto zwischen Freitag, 17. September, 20 Uhr, bis Samstagfrüh demoliert. Das beschädigte Fahrzeug stand in Sanssouci am Straßenrand in Höhe von Hausnummer 7. Auf dessen linker Seite waren von Front bis Heck Lackkratzer. Obendrein waren Spiegel und Türgriff abgerissen. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um Schadensregulierung. Der Schaden wird mit 7500 Euro angegeben.

Drogen am E-Bike-Lenker

Ein zweiter Fall hat mit Drogen am Fahrrad-Lenker zu tun. Ein 40-jähriger stand in doppeltem Sinne unter Strom. Der E-Biker wurde am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Dorfstraße in Beckum aus dem Verkehr gezogen. Sachverhalt. Es wurden laut Polizei „diverse Ausfallerscheinungen festgestellt“. Ein Drogentest war positiv. Anschließend wurde dem Mann in Mendens St.-Vinvcenz-Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am Ende gab’s eine Strafanzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve