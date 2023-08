Polizei stoppt in Balve Raser auf zwei und vier Rädern

Die Polizei kontrollierte in Balve nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Technik an Motorrädern. Nicht jeder Kradfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Balve. Erschreckende Ergebnisse brachten Kontrollen der Polizei, die am Sonntag in Balve erfolgten. Besonders Motorräder nahm die Polizei ins Visier.

Wie gefährlich Motorradfahren sein kann, zeigte sich am Sonntag auf tragische Weise in Nachrodt-Wiblingwerde. Dort starb ein 28 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Alleinunfall. Er hatte auf gerader Strecke die Kontrolle über seine Aprilia verloren. Warum, das ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dass der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK ausgerechnet für diesen Tag technische Kontrollen, insbesondere von Motorrädern, sowie Geschwindigkeitsmessungen durchführte, war Zufall. Aktionen wie die jetzt in Balve und Plettenberg werden gut vorbereitet. Wie wichtig sie sind, zeigte aber der tragische Unfall am selben Tag.

In Beckum bezogen die Beamten an der Arnsberger Straße (B 229) Position. Insgesamt wurden 1980 Kraftfahrzeuge durch das Geschwindigkeits-Messsystem überprüft, davon 233 Zweiräder. 77 Fahrzeugführer fuhren zu schnell, darunter sechs Motorradfahrer. In 69 Fällen wurden Verwarngelder erhoben, unter den Betroffenen waren fünf Kradfahrer. Weitere acht Fahrzeugführer (davon ein Krad) fuhren schneller als die zugelassenen 50 km/h Höchstgeschwindigkeit und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die höchsten Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ort erreichten ein Pkw-Fahrer aus Polen mit 78 km/h neben einem niederländischen Motorradfahrer mit 72 km/h. In beiden Fällen wurden vor Ort zur Sicherstellung des Verfahrens Sicherheitsleistungen erhoben.

Auf der K 12 in Leveringhausen passierten 605 Fahrzeuge innerhalb der Ortsgemarkung das Messsystem bei zugelassenen 30 km/h (davon 185 Motorräder). 86 Fahrzeugführer fuhren zu schnell (davon 21 Kräder). Neben 66 Verstößen, welche mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden (davon 15 Motorräder), erhalten 20 Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (darunter sechs Motorradfahrer). Im 30 km/h-Bereich fuhren ein Motorradfahrer aus dem EN-Kreis mit 63 km/h und ein Pkw-Fahrer aus Hagen mit 61 km/h die jeweils höchsten gemessenen Geschwindigkeiten. Bei einem der kontrollierten Pkw wies nebenbei die Bereifung eine zu geringen Mindestprofiltiefe auf, was mit einer Anzeige geahndet wurde.

In Langenholthausen an der Sunderner Straße (L 686) nahm die Polizei technische Kontrollen von Motorrädern vor. An zwei Motorrädern waren Manipulationen an den Auspuffanlagen vorgenommen worden. Die Schallpegelmessungen ergaben mit 103 db deutlich zu hohe Werte. Beide Abgasanlagen wurden aus Beweissicherungsgründen vor Ort sichergestellt. Für die Fahrer aus dem Oberbergischen Kreis und dem Märkischen Kreis waren damit die Ausflugsfahrten beendet. In neun weiteren Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen abgefahrener Reifen beziehungsweise diverser nicht zugelassener technischer Veränderungen eingeleitet.

Eine weitere technische Kontrolle fand in Plettenberg-Pasel an der L 619 in Fahrtrichtung Sundern-Allendorf statt. Neben zahlreichen Verwarngeldern war bei sieben Motorrädern wegen diverser technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Es gab wie Mängel im Bereich der montierten Rad-/Reifenkombinationen, Lenkereinrichtungen, unzulässigen Beleuchtungselementen usw. Für einen aus Bielefeld stammenden Motorradfahrer mit einer 1000er-Yamaha war die Fahrt schnell beendet, da ihm die Fahrerlaubnis wegen diverser Verstöße aus der Vergangenheit bereits entzogen worden und er ohne Führerschein unterwegs war.

