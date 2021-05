Präsenzgottesdienste: Evangelische Gemeinde feiert im Freien

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve feiert bald wieder Präsenzgottesdienste. Wann es los geht und unter welchen Bedingungen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Balve feiert ab Christi Himmelfahrt wieder Präsenzgottesdienste – und zwar unter freiem Himmel.

Das Presbyterium der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 4. Mai erneut über die Frage des Angebotes von Präsenzgottesdiensten beraten, wie Pfarrerin Antje Kastens mitteilte. Die Corona-Inzidenzzahlen vor Ort sinken langsam. Das Presbyterium sieht das Bedürfnis nach geistlicher Begleitung und gemeinsamem Erleben im Gottesdienst, möchte aber „dem Leichtsinn keinen Vorschub leisten“.

Sonntag noch digital

So wird am kommende Sonntag, 9. Mai noch einmal ein digitaler Gottesdienst angeboten (www.ev-kirche-balve.de), den Pfarrerin Kastens hält. Ab Himmelfahrt, 13. Mai, werden die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten präsent stattfinden, allerdings nicht in der Kirche und auch nicht im Gemeindehaus, sondern im Hof hinter der Kirche an der frischen Luft.

Der Versuch am Ostersonntagmorgen habe gezeigt, dass Gottesdienst in Gottes freier Natur ein Erlebnis der besonderen Art sei, wobei das Risiko einer Ansteckung deutlich minimiert sei. Besucher können nach Anmeldung (Telefon 02375-5579) und mit medizinischer Maske an diesen Gottesdiensten teilzunehmen. Für die Nachverfolgbarkeit werden weiterhin Kärtchen ausgefüllt mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gottesdienste finden bei jedem Wetter statt und dauern maximal 30 Minuten.

