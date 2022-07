Pralles Programm: Stadtradeln nimmt in Balve Fahrt auf

Balve. Stadtradeln in Balve nimmt Fahrt. Die Anmeldezahlen beeindrucken schon drei Wochen vorm Start. Zudem gibt’s ein pralles Programm.

Das Stadtradeln in Balve nimmt Fahrt auf. Am Freitag präsentierten Anna Schulte und Mailin Hachenberg vom städtischen Innenstadtbüro sowie Marcel Kretschmann von Sponsor Sparkasse ein umfangreiches Begleitprogramm zum Umweltwettbewerb. Die zweite Ausgabe im Stadtgebiet findet vom 15. August bis zum 4. September statt.

Bereits gut drei Wochen vorm Start der Aktion lassen sich die lokalen Zahlen sehen. Bis Freitagmittag hatten sich 149 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. 24 Teams treten die Pedale. Vorne weg fahren Beckums Biker mit 49 Aktiven, gefolgt vom 25-köpfigen Team LA-Bikern um Stadtradel-Promi Ulrike Schwartpaul. „Kreisweit“, freute Mailin Hachenberg über die Beteiligung in Balve, „gehören wir zu den ersten Drei.“ Geht noch mehr? Mailin Hachenberg und Anna Schulte arbeiten dran. Elf Aktionen stehen bereits fest.

Saskia Runig ist beim Stadtradeln Teamchefin der Beckumer Biker. Sie läuft mindestens genauso gern, wie sie Rad fährt. Foto: Saskia Runig

Am 16. August steht Verkehrssicherheitstraining für Kinder bei der Verkehrswacht in Iserlohn an. Anmeldungen für die Nachmittagsveranstaltung nimmt das Jugendzentrum entgegen.

Als Kooperationspartner fürs Stadtradeln haben Anna Schulte und Mailin Hachenberg VHS und ADFC Menden gewonnen – etwa für Vortrag und Diskussion übers Thema „Welches E-Bike passt zu mir?“. Die Gratis-Veranstaltung findet am 17. August, 17 bis 19 Uhr, im Bürgerhaus am Platze statt.

Stefan Köster und die MTB-Gruppe des SGV Balve bittet, wie im Vorjahr, zur Ausfahrt. Zwei Touren – 30 und 40 Kilometer lang – stehen am 20. August zur Auswahl. Start und Ziel ist das SGV-Wanderheim.

Der Märkische Kreis will das Stadtradeln am 21. August in Neuenrade ins Rollen bringen: mit einer offenen Tour. Um 9 Uhr geht’s los am Kulturschuppen in der Nachbarstadt. Vor der Sokola.de soll eine Getränkepause stattfinden.

Sicherheitstraining ist nicht nur eine Sache für junge, sondern auch für gestandene Fahrer. Es findet am 23. August, 17 bis 19 Uhr, in Hemers Sauerlandpark statt. Kooperationspartner sind Verkehrswacht und Stadt Menden.

Sponsor Veltins belohnt das Peloton am 25. August am städtischen Innenstadtbüro mit Fassbrause.

Stadtradeln mit Ulrike Schwartpaul: Sie ist in diesem Jahr lokaler Bike-Promi. Foto: jürgen overkott / WP

Der Berg ruft Saskia Runig, ihre Beckum-Biker und Interessierte am 26. August, 17 Uhr, ab Hönnetalhalle zu einer „Feierabendtour“. Die Tour ist zwar nur 20 Kilometer lang; es geht aber auf und ab. Interessenten sollten zumindest mit Trekkingrad oder E-Bike unterwegs sein. Belohnung winkt in Beckums Ehrenamtkneipe an der Hönnetalhalle.

Finale ist Fahrt durchs Hönnetal

Eine Fahrrad-Rallye ist für den 29. August geplant, ab Balver Höhle. Räder und Helme müssen mitgebracht werden. Anmeldungen nimmt das Jugendzentrum an.

MTB-Fahren – aber wie? Das Team vom HönneVital zeigt am 1. September, wie’s geht. Anmeldungen laufen übers Innenstadtbüro.

Förster Richard Nikodem verbindet am 2. September eine Radwanderung mit einem Blick auf den lokalen Klimawandel. Treffpunkt: 16 Uhr, Parkplatz am Krumpaul.

Finale ist am 4. September ist eine geführte und durch Polizeifahrzeuge abgesicherte Radtour durchs Hönnetal. Wer kommt, der kommt. Stadt Menden und ADFC helfen mit Rat und Tat. Um 11 Uhr startet der Tross zum Rathaus in Menden.

SIEGEREHRUNG UND MEHR

Die Siegerehrung für die besten einzelnen Stadtradler und für die besten Teams findet im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 10. September, 17 Uhr, vorm Rathaus statt. In der Veranstaltung steckt buchstäblich Musik drin. Wer spielt, ist noch offen.

Noch offen sind auch die exakten Termine, die Balverinnen und Balver während dreiwöchige Bike-Marathons sattelfest machen sollen. Dazu gehören ein Reparatur-Service unter Regie des Vereins „Hönnetal im Wandel“, eine Malteser-Rikscha-Tour sowie eine Werbeaktion der Werbegemeinschaft für Miet-E-Bikes.

Anmelden können sich Interessierte auf der Homepage stadtradeln.de/balve. Dort stehen auch Ergebnisse.

