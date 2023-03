Probealarm: Welche Bilanz Balves Wehr-Chef Frank Busche zog

Balve. Vor drei Jahren rumpelte es beim landesweiten Probealarm – in Balve wie anderswo. Wie lautet die Bilanz von Wehr-Chef Frank Busche am Donnerstag?

Der Probealarm für Sirenenheulton und Smartphone-Warnung am Donnerstag gegen elf Uhr hat im Balver Stadtgebiet funktioniert. Das sagte Feuerwehr-Chef Frank Busche im Gespräch mit der Westfalenpost: „Ich habe keine Rückmeldung, dass irgendetwas hier in Balve nicht funktioniert hätte.“ Er selbst habe Warnmitteilungen per Cell-Broadcast und Nina-Warnapp auf seinem Smartphone bereits kurz vor elf Uhr erhalten, fügte er hinzu. Busche schloss sich den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an. Das Bundesland sei besser geworden. Es sei nach den Pannen im Jahr 2020 technisch viel investiert und modernisiert worden. Feuerwehr-Chef Busche: „So etwas muss ja auch wachsen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve