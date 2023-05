Probetraining für junge Kicker bei Spielgemeinschaft

Mellen. Probetraining für Jugendfußballer im Balver Stadtgebiet: alle Daten, alle Fakten.

Im Juni bietet die Fußball-Spielgemeinschaft Balve-Langenholthausen-Küntrop-Mellen Probetrainingseinheiten für junge Kicker an. Jugendbetreuer Otmar Hermanns hat die Termine zusammengestellt.

D-Jugend: Wegen der Aufstiegsrunde gibt es lediglich drei Termine: Donnerstag, 1. Juni, in Langenholthausen; Donnerstag, 15. Juni, in Langenholthausen; Dienstag, 20. Juni, in Garbeck. Jeweils von 17.15 bis 18.45 Uhr.

Die C-Jugend trainiert am Donnerstag, 1. Juni, sowie am Montag, 5. Juni, Montag, 12. Juni, Donnerstag, 15. Juni, und Montag, 19. Juni, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr in Garbeck.

Die B-Jugend wird am Montag, 5. Juni, in Garbeck, gecoacht. Dazu weitere Termine: Mittwoch, 7. Juni, in Balve, Montag, 12. Juni, in Garbeck, Mittwoch, 14. Juni, in Balve sowie Montag, 19. Juni, in Garbeck. Jeweils von 18.30 bis 20 Uhr statt. Otmar Hermanns: „Die bisherigen und neuen Trainer würden sich über rege Teilnahme an diesen Trainingseinheiten freuen. Es sind auch neue Spieler eingeladen.“

