“Querbeet“ Eisborn: Darum sorgt Südtirol-Tour für Gänsehaut

Eisborn/Bruneck. Der Berg ruft – und zwar den Frauenchor „Querbeet“ Eisborn. Sie kamen zum Singen und gingen begeistert.

Reisen, um zu singen: Das war das Motto des Frauenchors „Querbeet“ in Eisborn. Dieser Tage ging’s nach Toblach, Südtirol, zum internationalen Chorfestival. Wie war’s?

36 gut gelaunte Sängerinnen waren mit ihrem Chorleiter Heinz-Dieter Baumeister im Pustertal. An diesem Chorfestival nahmen insgesamt 89 Chöre aus 16 verschiedenen Nationen teil.

Einquartiert war die Truppe in Bruneck. Bereits am Morgen nach abendlicher Ankunft startete der Chor mit einem Willkommenskonzert auf dem Monte Elmo, über 2000 Meter hoch und nur mit der Seilbahn erreichbar. Chor-Chefin Ulla Pampuch: „Wir sangen vor einer gewaltigen Bergkulisse, und es sangen insgesamt 26 andere Chöre aus elf unterschiedlichen Nationen, Europa, Mittelamerika, ja sogar aus Guam im pazifischen Mikronesien war ein Chor dabei. „Es war gigantisch, und es sollte die nächsten Tage so weitergehen“, schwärmte Ulla Pampuch.

In Welsberg stand ein kleines Konzert in einem Saal mit insgesamt vier Chören an. Tags drauf, bereits am Morgen ging’s nach Toblach zu einer Morgenmatinee. Ulla Pampuch: „Auch dort herrschte eine lockere, fröhliche Stimmung, und es machte einfach Spaß zu singen. Jeder Chor wurde begeistert gefeiert, beklatscht und später hörte gegenseitiger Lob nicht auf. So fuhren wir beseelt von den ganzen Eindrücken weiter zum Pragser Wildsee. Dort sangen wir spontan noch 2 Lieder, und konnten uns anschließend nicht sattsehen an der Schönheit der Gegend.“ Geht da noch mehr?

Klar, gleich zwei Highlights folgten. „Mittags besuchten wir das Höhlensteintal, um dort im Freien einige Lieder zu singen mit der Kulisse der Drei Zinnen im Hintergrund. Anschließend fuhren wir zu dem absoluten Höhepunkt der Reise weiter nach Innichen. Dort fand am Nachmittag eine große Parade durch die Innenstadt mit allen Chören statt. Schon bei der Aufstellung begrüßte man sich, sang spontan Lieder und tauschte sich aus. Jede Nation bekam die jeweilige Flagge, und dann setzte sich der ganze Zug mit 3000 Sängerinnen und Sänger in Bewegung. Musikkapellen spielten, und viele Zuschauer standen in den Straßen. Man muss dabei gewesen sein, um dieses Gefühle zu beschreiben, einfach sensationell.“ Alle Chöre versammelten sich auf einem Platz und sangen zusammen „Nabucco“ und „Signore delle Cime“.

Ulla Pampuchs Fazit: „Gänsehaut pur. Diese Fahrt werden wir nie vergessen und noch lange davon sprechen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve