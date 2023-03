„Querbeet“ Eisborn: Diese Gäste singen Frauenchor Ständchen

Eisborn. 50 Jahre „Querbeet“: Eisborns Frauenchor feiert am Sonntag groß in der Schützenhalle. Wer dabei ist.

50 Jahre Frauenchor Querbeet Eisborn: Am Sonntag, 19. März, gibt es viele musikalische Glückwünsche. Auf wen sich die Besucher in der Schützenhalle freuen können.

Streng genommen ist die Feier sogar ganz knapp vor dem eigentlichen Geburtstag, denn die offizielle Gründung des Eisborner Frauenchores, vor einigen Jahren dann umbenannt beziehungsweise ergänzt um den Zusatz „Querbeet“, datiert auf den 21. März 1973.

Gefeiert wird an diesem Sonntag. Und zwar mit einem Kaffeekonzert am Nachmittag. Ab 14 Uhr ist bei freiem Eintritt Einlass in die Eisborner Schützenhalle, dann kann man sich zunächst noch mit Kuchen, Kaffee und anderen Getränken stärken. Um 15 Uhr geht es mit dem Programm los, zunächst steht das Geburtstagskind selber auf der Bühne. Die Sängerinnen des Frauenchores geben den Ton an. Insgesamt drei Stücke werden sie zum besten geben.

Für den weiteren Verlauf sind insgesamt sieben Chöre eingeladen, aus Balve und aus Menden. Allesamt sind diese im Chorverband Hönne-Ruhr angeschlossen, wie auch „Querbeet“ Eisborn.

Das war durchaus so Absicht, berichtete die Vorsitzende Ulla Pampuch im Gespräch mit der Westfalenpost. „Das Fest sollte nicht so riesig sein, kein Mammutprogramm.“ Andere Gruppen feiern auch schon mal Sängerfeste zu Jubiläen über zwei ganze Tage. In Eisborn wird es bewusst ein etwas kleinerer Rahmen.

Aus Balve mit dabei sind der Festspielchor, der MGV „Eintracht“ Langenholthausen und der MGV „Cäcilia“ Volkringhausen. Aus dem benachbarten Menden kommen der Rodenbergchor, der Hüingser Revival Chor, „Amante della musica“ sowie der zum Jahresende 2022 eigentlich schon aufgelöste MGV Lendringsen, der zum Querbeet-Jubiläum noch einmal seinen Stimmen erklingen lässt.

Zwei bis vier Lieder bringt jeder der Chöre mit, je nach Länge der Stücke, so das jeweils ein Programm von zehn, 15 Minuten zusammenkommt. Neben den Geburtstagsständchen wird womöglich auch das eine oder andere Grußwort geben.

Nach der ersten Hälfte gibt es eine Pause für Chöre und Gäste, um noch mal ordentlich das Kuchenbüffet plündern zu können. Dafür haben sich die Sängerinnen des Frauenchores in der Vorbereitung auch ordentlich ins Zeug gelegt und neben dem Einüben ihrer musikalischen Beiträge unter Federführung von Dirigent Heinz-Dieter Baumeister auch noch gebacken. Nebenher haben die Damen die Schützenhalle im Bergdorf hergerichtet.

Festival in Südtirol

Und im Juni dieses Jahres steht ein weiterer Höhepunkt an, die Chorfahrt nach Südtirol zu einem Musikfestival mit Auftritten an besonderen Orten. Dafür wird im Moment auch ein italienisches Stück geprobt. Zukunftsmusik.

Aus den Anfangstagen des Chores sind immer noch fünf Gründungsmitglieder dabei. Am Sonntag werden die Sängerinnen auch ihre verdiente Würdigung erhalten. Über die Jahre haben alle fünf den Chor auch durch verschiedene Vorstandsämter geprägt.

Und um dessen Zukunft scheint es auch gut bestellt, von drei Neuzugängen in den letzten Wochen berichtet die Vorsitzende Ulla Pampuch, so dass man bei den Aktiven nun wieder über der Schallmauer von 50 Sängerinnen liegt.

