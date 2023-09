Querbeet Eisborn: Warum Frauenchor ohne Besteck genießt

Frauenchor Querbeet Eisborn trifft sich am Kartoffelfeuer.

Eisborn. Der Frauenchor Querbeet Eisborn genießt frisch geernte Produkte der Saison: regionale Kartoffeln. Und das wird zelebriert.

Singen ist Labsal für die Seele. Manchmal darf es aber auch etwas Handfestes sein. Das weiß Eisborns Frauenchor Querbeet. Deshalb saßen die Damen jüngst in geselliger Runde zusammen.

Im Terminkalender von Querbeet Eisborn stand ein Treffen mit Kartoffelfeuer schon lange fest, allerdings wurde der genaue Termin kurzfristig aufgrund der Wetterlage entschieden, so dass leider nicht alle Sängerinnen teilnehmen konnten. Aber es trafen sich rund 50 Prozent des Chores bei herrlichstem Wetter im Garten von Angelika Pötter. Während die Sängerinnen erst mal gemütlich Kaffee und Kuchen genossen, loderte schon das Feuer, um später in der Glut die Kartoffeln zu garen. Die Zeit verging wie im Flug bei netten Gesprächen mit netten Menschen, und am Abend konnten die Kartoffeln verspeist werden, traditionell ohne Besteck. Chor-Chefin Ulla Pampuch: „Ein wunderschöner Tag neigte sich dem Ende zu, und es war sicher nicht das letzte Kartoffelfeuer von Querbeet Eisborn.“

