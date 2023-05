MK Radar-Alarm in Balve und Menden; Termine und Standorte

Balve/Menden. In der kommenden Woche stellt der MK wieder Blitzer auf. Balve und Menden sind erneut in der Verlosung.

Rasen gilt in Deutschland als Unfallursache Nr. 1. Der Märkische Kreis richtet nach eigenen Angaben erneut mobile Radarkontrollen in der kommenden Woche ein. Standorte sind auch in Balve und Menden vorgesehen.

Mobile Messstellen vom 15. bis 19. Mai (KW 20)

15. Mai

Halver: Sundern, Carthausen, Wegerhof, Oberbrügge

Balve: Zentrum, Beckum, Garbeck

16. Mai

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen, Oestertal

Hemer: Hönnetal, Zentrum, Westig

17. Mai

Kierspe: Zentrum, Rönsahl, Bollwerk

Menden: Platte Heide, Niederbarge, Ostsümmern, Zentrum

18. Mai - Feiertag

Keine Kontrollen

19. Mai

Schalksmühle: Zentrum, Klagebach, Dahlerbrück

Altena: Evingsen, Mühlenrahmede, Zentrum

