Radar-Alarm: In Balve und Menden wird geblitzt

Der Märkische Kreis richtet in der kommenden Woche erneut mobile Tempo-Messstellen ein, darunter in Balve und Menden. Das teilte eine Kreissprecherin am Freitag in Lüdenscheid mit. Hintergrund: Überhöhte Geschwindigkeit gehört neben Drängeln zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr.

Mobile Messstellen vom 26. bis 30. Juni (KW 26)

26. Juni

Nachrodt-Wiblingwerde: Nachrodt

Plettenberg: Zentrum, Eiringhausen, Ohle

27. Juni

Menden: Platte Heide, Niederbarge, Ostsümmern, Zentrum

Schalksmühle: Reeswinkel, Stallhaus, Linscheid, Harrenscheid

28. Juni

Hemer: Geitbecke, Westig, Landhausen

Werdohl: Zentrum, Kettling, Kleinhammer, Pungelscheid

29. Juni

Balve: Beckum, Langenholthausen, Zentrum

Halver: Oberbrügge, Bergfeld, Carthausen, Wegerhof

30. Juni

Altena: Zentrum, Nette

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen

