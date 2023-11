Polizei-Kontrollen Radar: Blitzer in Balve und Menden

Balve/Menden Bleifüße, aufgepasst. In Menden und Balve wird kommende Woche wieder geblitzt.,

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 13. bis zum 17. November (46. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert. Das teilte der Märkische Kreis in Lüdenscheid am Donnerstag mit.

Montag, 13. November:

Kierspe: Dürener Haus, Burg, Bürhausen, Bollwerk

Neuenrade: Bieringsen, Kuschert, Küntrop

Dienstag, 14. November:



Meinerzhagen: Hunswinkel, Valbert, Zentrum, Wiebelsaat

Altena: Rahmede, Grünewiese, Zentrum, Nettenscheid

Mittwoch, 15. November:

Plettenberg: Zentrum, Eiringhausen, Ohle

Balve: Beckum, Zentrum, Langenholthausen, Garbeck

Donnerstag, 16. November:

Schalksmühle: Stallhaus, Flasskamp, Reeswinkel, Zentrum

Hemer: Zentrum, Sundwig, Landhausen, Deilinghofen

Freitag, 17. November:

Werdohl: Wilhelmsthal, Zentrum, Höhenweg, Kettling

Menden: Asbeck, Oberrödinghausen



