Radar: Mit 94 km/h durch Langenholthausen - dickes Ende

Langenholthausen. Raser-Alarm in Langenholthausen. Am Muttertag wurde an der Sunderner Straße geblitzt. Zwei Mal gibt’s ein dickes Ende.

Zwei Fahrverbote sind nach einer Blitzer-Aktion am Muttertag in Langenholthausen ausgesprochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand am Sonntag eine mobile Radaranölage innerorts an der Sunderner Straße – und zwar zwischen 13.48 und 18.20 Uhr. Rund 2000 Fahrzeuge passierten die Anlage auf der beliebten Sorpe-Strecke. 122 Knöllchen gab’s, 28 Anzeigen und zwei Fahrverbote. Der höchste Messwert lag bei Tempo 94. Das erwischte Fahrzeug trug das heimische Kennzeichen MK.

