Radar: MK stoppt Bleifüße mit Blitzern - auch in Balve

Balve/Lüdenscheid Raser, aufgepasst! Der Märkische Kreis stellt kommende Woche erneut Radargeräte zur Tempokontrolle auf - auch in Balve.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen.

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 20. Bis zum 24. November (47. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert, wie es am Freitag in einer Mitteilung des Märkischen Kreises in Lüdenscheid hieß.

Montag, 20. November:

Nachrodt: Opperhusen

Halver: Schneehohl, Sundern, Carthausen, Wegerhof

Dienstag, 21. November:

Neuenrade: Zentrum, Kuschert, Altenaffeln

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen

Mittwoch, 22. November:

Altena: Rahmede, Evingsen

Kierspe: Bollwerk, Schnörrenbach, Zentrum

Donnerstag, 23. November:

Balve: Zentrum, Garbeck, Beckum

Meinerzhagen: Hösinghausen, Wiebelsaat, Zentrum, Ölmühle

Freitag, 24. November:

Hemer: Ihmert, Deilinghofen

Plettenberg: Ohle, Böddinghausen, Holthausen



