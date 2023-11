Raser, aufgepasst! Nächste Woche wird in Balve und Menden erneut geblitzt.

Tempo-Kontrolle Radar: Wo Blitzer in Balve, Menden stehen

Balve/Menden Raser, aufgepasst! Nächste Woche wird in Balve und Menden geblitzt. Die WP sagt, wann und wo.

Überhöhtes Tempo gilt in Deutschland als eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen.

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 27. November bis zum 1. Dezember (48. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert, wie der Märkische Kreis in Lüdenscheid am Freitag mitteilte.

Montag, 27. November:

Schalksmühle: Zentrum, Klagebach, Dahlerbrück, Waldesruh

Menden: Zentrum, Bösperde, Schwitten, Oberrödinghausen

Dienstag, 28. November:

Werdohl: Zentrum, Kettling, Kleinhammer, Pungelscheid

Nachrodt: Opperhusen

Mittwoch, 29. November:

Halver: Oberbrügge, Carthausen, Eichholz

Altena: Mühlenrahmede, Grünewiese, Zentrum

Donnerstag, 30. November:

Herscheid: Hüinghausen, Zentrum

Balve: Zentrum, Beckum, Garbeck

Freitag, 1. Dezember:

Kierspe: Bollwerk, Zentrum

Hemer: Heppingsen, Ihmert

Im Stadtgebiet Iserlohn unterhält die Stadtverwaltung eigene Messstellen. Darüber hinaus nimmt die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet vor, die in der aufgeführten Übersicht nicht enthalten sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve