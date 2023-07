Radfahrer prallt gegen Pkw – Lebensgefahr

Balve. Radfahrer (16) prallt zwischen Beckum und Mellen gegen Auto einer 29-Jährigen. Der Junge schwebt in Lebensgefahr, die Frau erleidet einen Schock.

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Melscheder Mühle zwischen Beckum und Mellen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber hat ihn in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen, wie Polizeisprecher Christof Hüls am Abend mitteilte.

Autofahrerin erleidet Schock

Der Unfall ereignete von der Hinsel aus gesehen in einer leichten Rechtskurve in Höhe des Grundstücks Melscheder Mühle 1. Der 16-jährige Balver gehörte zu einer dreiköpfigen Gruppe von Radfahrern, welche die Straße Melscheder Mühle talwärts befuhren. In einer leichten Rechtskurve kam ihnen der Pkw einer 29-jährigen Balverin entgegen. Der 16-Jährige versuchte nach jetzigem Stand der Ermittlungen zu bremsen und stürzte. Bei dem Zusammenprall mit dem Pkw erlitt er schwerste Verletzungen. Die 29-jährige Fahrerin erlitt einen Schock, wie der Polizeisprecher weiter mitteilte.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis sicherte Spuren. Der Pkw der Unfallgegnerin wurde sichergestellt. Die Straße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

