BALVE Radler fummelt am Handy herum: So hoch ist seine Strafe

Balve. Die Polizei hat am Sonntag im Balver Stadtgebiet Raser ausgebremst. Aber nicht nur sie: Für einen Radler ist es richtig teuer geworden.

Für Verkehrssünder ist der Sonntag im Balver Stadtgebiet zu einem teuren Vergnügen geworden. Zu den Tunichtguten gehörte auch ein Radfahrer, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Biker schaffte es demnach nicht, sein Handy zu bedienen und gleichzeitig mit dem Fahrrad geradeaus zu fahren. Für Radfahrer wie für Autofahrer ist dafür ein stolzes Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro vorgesehen. Das war nur der Anfang.

Auf der Sunderner Straße (L 686) in Langenholthausen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen 1924 Fahrzeuge (davon 251 Kräder) durch eine mobile Messanlage registriert. Geblitzt wurden 170 Verkehrsteilnehmer, davon 26 Motorräder). Insgesamt waren neun Verkehrsteilnehmer so schnell unterwegs, dass gegen sie eine Anzeige gefertigt wurde. Die übrigen Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld. Der schnellste Verkehrsrowdy war innerorts mit Tempo 94 unterwegs. Der Kradfahrer aus dem Kreis Unna darf sich auf ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro einstellen. Zudem muss der Fahrer mit einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Auf der Straße Am Pickhammer in Balve wurden insgesamt 1193 Fahrzeuge – davon 73 Kräder – von einer Messanlage erfasst. 62 waren zu schnell unterwegs, darunter zwölf Kräder. Polizeibeamte schrieben Anzeigen gegen zwei Pkw-Fahrer. „Spitzenreiter an dieser Stelle war ein Pkw mit MK-Zulassung, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 38 km/h überbot“, hieß es.

Eine weitere Messstelle wurde auf der Arnsberger Straße (B 229) in Beckum eingerichtet. 880 Fahrzeuge wurden gemessen. Dazu zählen 78 Kräder. 19 Fahrzeuge fuhren zu schnell unterwegs, davon vier Kräder. Fünf Fahrer wurden mit einem Bußgeld belegt, 14 kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Der Schnellste an dieser Messstelle war ein Pkw-Fahrer, der innerorts mit 85 km/h fuhr. Zur Geldbuße von 160 Euro und zwei Punkten kommt ein vierwöchiger Führerschein-Entzug.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden während der Kontrollen weitere Verstöße aufgedeckt. So war an einem Krad die Auspuffanlage manipuliert, an einem anderen war ein Reifen so abgefahren, dass die Profiltiefe nicht mehr ausreichte.

Handbremse funktioniert nicht

Ein Pkw-Fahrer hatte den Termin für die TÜV-Untersuchung um mehrere Monate überschritten. Offenbar nicht ohne Grund: Der Pkw war verkehrsunsicher. So war die Handbremse ohne Funktion. An einem anderen Pkw war nach Umbauten des Fahrwerks die Betriebserlaubnis erloschen.

Nach der Kontrolle ist vor der Kontrolle. Die Kreispolizei setzt mobile Blitzer gegen Raser im Stadtgebiet Balve am Montag, 20. September, ein. Die genauen Standorte wurden nicht bekannt.

