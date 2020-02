Radler schwitzen für kranke Franzi aus Eisborn

Garbeck. „Fit für Franzi“: Die Benefiz-Aktion von Andrea Krüger für das am Rett-Syndrom leidende Mädchen geht weiter. Ziel ist erneute Delfintherapie.

„Fit für Franzi“: Die Benefiz-Aktion von Andrea Krüger für das am Rett-Syndrom leidende Eisborner Mädchen geht weiter. Am Samstag, 14. März, können spendenfreudige Sportler von 10 bis 15 Uhr im Garbecker Fitnessstudio „life“ für eine Delfin-Therapie beim Indoor-Cycling schwitzen. Die Hallen-Variante des Radfahrens hilft sogar Reha-Patienten, wie Andrea Krüger aus eigener Erfahrung weiß.

Andrea Krüger hat schon mehrfach eine Benefiz-Aktion für Franzi (Mitte) organisiert. Hier übergibt sie den Spenden-Erlös. Foto: WP

Die Fitnesstrainerin erzählt im Gespräch mit der WESTFALENPOST von einem gar nicht so alten Mann, der seit einer Hirnblutung mit Einschränkungen leben muss. Er hat Fuß-Probleme, auch sein Gleichgewichtssinn ist gestört. Kein Wunder, dass der einst passionierte Mountainbiker sein Rad in die Ecke stellte. Dennoch wollte er wieder in den Sattel. Seine Hoffnung war das Indoor-Cycling, und Andrea Krüger bestärkte ihn darin.

Standräder sind kippsicher, die Füße sind fest per Schlaufe mit den Pedale verbunden, und auch Probleme mit dem Gleichgewicht sind beherrschbar.

Tatsächlich ließ es der frühere Hobbysportler auf einen Versuch ankommen, er war von Erfolg gekrönt, und der Mann war so glücklich wie lange nicht, wie Andrea Krüger noch immer gerührt erzählt.

Indoor-Cycling ist aber keineswegs nur für Reha-Sportler geeignet, wie sie hinzufügt. „Wir haben uns vor vier Jahren entschieden, watt-gesteuerte Räder zu kaufen“, berichtet Andrea Krüger, „die Räder können so programmiert werden, dass ein 83-Jähriger optimal damit fahren kann. Ich kann sie aber auch so einstellen, dass ein leistungsorientierter Sportler optimal bedient wird.“ Ein alter Mensch werde mit 150 Watt belastet, ein Profi mit 350 Watt. Die Steuerung sei durch farbliche Markierungen einfach zu bedienen. Die Intensität des Trainings lasse sich leicht steuern – einer Gangschaltung beim Fahrrad vergleichbar.

Indoor-Cycling im Studio lebt von Sport in Gemeinschaft. „Der Trainer gibt die Intensität vor, oder eine Farbe, dazu läuft Musik“, erläutert Andrea Krüger, „jeder regelt seinen persönlichen Widerstand. Jeder kann auch herzfrequenzgesteuert fahren. Dafür stellen wir einen Brustgurt zur Verfügung.“

Winter-Sport bringt in Form

Indoor-Cycling gilt als Wintersport. Viele Sportler-Radler stellen ihre Bikes in der kalten, nassen und dunklen Jahreszeit in Keller oder Garage – und steigen auf die Standräder im Studio um. „Wir bieten ihnen Training an, um ihre Form zu halten“, sagt Andrea Krüger, um augenzwinkernd zu ergänzen: „Mancher geht mit einer besseren Form heraus, als er hereingekommen ist.“