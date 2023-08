Radwegekonzept für das „Sorpeland“ wird vorgestellt

Dass die Balver Lust aufs Radfahren haben, zeigen sie immer wieder auch beim Stadtradeln – wie hier in Beckum.

Balve. Radfahren liegt im Trend, Radfahren ist nachhaltig für das Klima und die Umwelt, Radfahren ist gesund. Zudem nimmt der Radverkehr für die Mobilität der Zukunft eine zunehmend tragende Rolle ein. Die Leader-Region „Bürgerregion am Sorpesee“ mit den Kommunen Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern möchte die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Kooperationsprojektes dazu bewegen, zukünftig mehr Wege mit dem Rad zu fahren. Mit Hilfe von EU-Fördermitteln in Höhe von rund 31.500 Euro konnte das Vorhaben initiiert werden.

Das ist Leader Die Abkürzung „LEADER“ steht für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, zu Deutsch „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die Bürgerregion am Sorpesee mit den Städten Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern ist 2023 bis 2027 zum zweiten Mal eine von der EU und dem Land NRW anerkannte LEADER-Region und erhält Fördermittel in Höhe von 3,1 Mio. Euro.

Um das Ziel zu erreichen, bedarf es vor allem der Entwicklung eines attraktiven Alltagsradverkehrsnetzes mit sicheren und qualitativ hochwertigen Radverkehrsverbindungen. Zusätzlich sind ausreichende Informations-, Kommunikations- und Serviceleistungen wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Radverkehrsförderung.

Das beauftragte Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen (SVK) hat für das „Sorpeland“ ein interkommunales Radwegekonzept für den Alltagsradverkehr entwickelt. Von der wesentlichen Zielsetzung und durchgeführten Netzkonzeption, über die qualitative Analyse des Radwegenetzes anhand definierter Qualitätsstandards, bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen und Prioritätensetzung laden die Kommunen alle Interessierten ein, die Ergebnisse des erarbeiteten Radwegekonzeptes zu diskutieren.

Die Abschlussveranstaltung findet am Dienstag, 12. September, um 18 Uhr in der Orange World der Firma SKS, Zur Hubertushalle 4 in Sundern, statt. Im ersten Teil der Veranstaltung werden die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse seitens des Planungsbüros im Rahmen eines Fachvortrages präsentiert. Anschließend sind die Teilnehmenden eingeladen, Fragen zur konzeptionellen Arbeit sowie zur Radverkehrsförderung zu stellen. Es besteht während der Veranstaltung außerdem die Möglichkeit, die ausgearbeiteten Planunterlagen ausführlich zu sichten. Die Organisatoren freuen sich auf eine zahlreiche Beteiligung und einen engagierten Austausch.

