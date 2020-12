Rallye: Wie Pastoralverbund Familien auf Trab bringt

Der 24-Stunden-Kiosk in Mellen ist Startpunkt für Familienrallyes in Mellen. Los geht’s Heligabend und an Folgetagen.

Balve. Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal hat sich corona-konforme Aktionen für Familien einfallen lassen. Das ist geplant.

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal geht kreativ mit der Corona-Krise um. Gemeindereferentin Elke Luig stellt Angebote für Familien vor, die mit den Schutzmaßnahmen im Einklang stehen.

Am kommenden Sonntag, vierten Advent, haben demnach junge Familien die Möglichkeit, individuell den Weg der Rallye mit ihren Kindern zu gehen. Jede Familie möge bitte selbst auf Abstand zu anderen Familien achten, falls das nötig sein sollte. Elke Luig: „Die Stationen und der Weg sind ausgeschildert. Jede Familie bringe bitte ihren eigenen Schreibstift mit. Der Weg ist ein schöner Sonn- oder Feiertagsspaziergang an der frischen Luft und auch für Kinderwagen geeignet.“

Die Rallye findet am vierten Adventssonntag in Eisborn in der Zeit von 12 bis 16 Uhr statt. Erste Station ist der Eingang der Schützenhalle.

Ebenfalls am vierten Advent findet die Rallye in Volkringhausen von 11 bis 16 Uhr statt. Die erste Station ist der Eingang zur Kapelle an der Kapellenstraße.

Mellen startet Heiligabend

Eingang der Grundschule Beckum (hier bei St. Martin) Foto: Petra Niewels

In der gleichen Zeit können Familien auch in Beckum den Weg gehen. Die Rallye beginnt an der Grundschule unter dem Pausendach. Noch einmal Elke Luig: „An den einzelnen Station wird es jeweils einen Hinweis auf die nächste Station geben. Ortsunkundige Familien können digitale Wegbeschreibungen zu Hilfe nehmen oder den Sternen folgen.“

Etwas später wird die Rallye auch in Mellen angeboten, nämlich vom 24. bis zum 31. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Startpunkt in Mellen ist am SB-Kiosk am Mellener Landmarkt an der Balver Straße.