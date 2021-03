Tempo 110: Raser donnert mit Krad durch Balve

Balve. Ein Raser ist in Balve mit Tempo 110 geblitzt worden. An der Messstelle sind 50 km/h erlaubt. Das war noch nicht alles.

Fahrverbot für einen rasenden Kradfahrer. Der Fahrer aus dem Kreis Unna ist am Mittwochnachmittag bei einer mobilen Tempomessung in Balve erwischt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Motorrad mit Tempo 110 geblitzt. Erlaubt sind an der Messstelle 50 km/h. Insgesamt wurden 2656 Fahrzeuge kontrolliert. Neben dem Fahrverbot gab es 95 Knöllchen – und sieben Anzeigen.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt in Deutschland als Unfallursache Nummer eins.