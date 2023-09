Verwaltung Ratsausschuss ESDS: So sieht Flüchtlingslage in Balve aus

Balve. In Balve gab es zuletzt nur wenige neue Flüchtlinge. Das hat sich vor kurzem geändert. Das sind die Fakten.

Die Zahl der Flüchtlinge im Balver Stadtgebiet ist gestiegen. Der städtische Fachbereichsleiter Michael Bathe teilte im Ratsausschuss ESDS mit, dass es in den Sommermonaten Juni und Juli 2023 wenige Zuweisungen im Bereich der Asylbewerber gegeben habe. Im August seien insgesamt zehn Personen der Stadt Balve zugewiesen worden. In der ersten Septemberhälfte wurden weitere 28 Personen aus der Ukraine angekündigt. Darunter sind 17 Kinder, die aufgrund ihres Alters in Kindergärten und Schulen vermittelt werden müssen. Die Gruppe ist inzwischen angekommen, wie Presbyterin Jutta Wilmes von der Evangelischen Gemeinde Balve im Gespräch mit der Westfalenpost sagte.

Die Verwaltung prüft nach Angaben von Michael Bathe zurzeit neue Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge

