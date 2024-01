Realschule: Diese Firmen sind bei „Tag der offenen Tür“

Neu: der Makerspace in Balves Realschule

Balve Die Realschule Balve hat sich schick gemacht. Sie trumpft mit dem neuen Makerspace. Doch das ist längst nicht alles.

Die Städtische Realschule Balve lockt kleine und große Interessenten am Samstag, 20. Januar, 9 Uhr, mit großem Programm in ihre Räume. Schulleiterin Nina Fröhling gab auf Anfrage der Westfalenpost einen Überblick über die Highlights beim „Tag der offenen Tür“.

„Wir werden auch in diesem Jahr wieder in der Aula einen ,Markt der Möglichkeiten‘ anbieten. Neben Informationsständen zur Schule im Allgemeinen wird es auch einen Stand zur Digitalisierung und zur Berufsorientierung geben“, teilte Nina Fröhling mit. Die Agentur für Arbeit wird mit Fachfrau Sandra Friedrich vor Ort sein. Außerdem sind einige unserer Partnerfirmen dabei, um den Eltern zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten für Realschülerinnen und Realschüler in der Region auch nach dem Schulabschluss sind.

Leon Severin von Rickmeier zeigt den Schülern der 10b die Arbeit mit dem Messschieber. Der Garbecker Pumpen-Hersteller ist beim „Tag der offenen Tür“ in der Realschule vertreten. Foto: Antonia Mertens / WP

Die Liste der teilnehmenden Unternehmen kann sich sehen lassen. Pumpen-Hersteller Rickmeier aus Garbeck ist dabei, ebenso das ebenfalls in Garbeck ansässige Unternehmen Paul Müller mit einer breiten Produktpalette von Transportlösungen bis zu Gartenmöbeln, der Balver IT-Dienstleister Skiba, die Arnsberger Dreherei Safa, Maschinen-Hersteller Bültmann aus Küntrop, Automotiv-Spezialist Kohlhage, ebenfalls aus Küntrop, das Neuenrader Drahtwerk Elisenthal sowie Hydraulik-Spezialist Echterhage, ebenfalls aus der Nachbarstadt.

Wichtig ist aber auch, dass die Realschule sich selbst für die nächste Schüler-Generation vorstellt. „Zu erleben gibt es ,Erdkunde: digital – genial‘, ,Chemie: Spaß mit Alltagsexperimenten‘, ,Hauswirtschaft: Lecker-Schmecker-Schmecksperten‘, ,Biologie: CSI Balve‘“, kündigt Nina Fröhling an. Für großes Interesse dürfte auch der neue „Makerspace“ sein. Der Raum ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die Chancen der digitalen Welt zu nutzen.

„Um Wartezeiten bis zum nächsten Rundgang zu verkürzen, wird es die ganze Zeit über ein Sportangebot in der Realschulsporthalle geben“, fügt die Rektorin hinzu.

Nicht ganz unwichtig an einem Tag mit mehrstündigem Programm ist die Verpflegung der Gästeschar. Nina Fröhling: „Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird Waffeln und Kaffee geben.“

