Realschule Balve: MAV prämiert Engagement für Fachkräfte

Balve. Die Städtische Realschule Balve gehört kreisweit zu den führenden Schulen in Sachen Lernen und Digitalisierung. Für das besonderes Engagement der Schule während der Corona-Krise hat am Montag auch der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) die Realschule ausgezeichnet.

Neben dem funktionierenden Konzept für das Lernen auf Distanz hatte sich die Schulleitung besonders um die Belange der Schüler verdient gemacht, denn trotz Pandemiegeschehen ermöglichte man es dem Abschlussjahrgang 2020 eine feierliche Zeugnisvergabe zu erleben. Am Montag waren von Seite des MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce und Bildungsreferentin Annette Tilsner nach Balve gekommen, um eine Urkunde und den symbolischen Scheck über 250 Euro der Schulleitung zu übergeben, die die die Realschule sich im Rahmen des Projekts „Ausgezeichnet!“ gesichert hatte.

In letzter Minute Feier organisiert

„Die Realschule Balve hat es geschafft, 2020 eine unvergessliche Abschlussveranstaltung zu realisieren“, zeigte sich Özgür Gökce beeindruckt. Das Team um Schulleiterin Nina Fröhling und Konrektor Thomas Münch habe sich etwa dafür eingesetzt, quasi in letzter Minute eine Feier zu organisieren, die zugleich coronakonform wie auch zukunftsweisend für den Schulbetrieb gewesen sei. Im Dickicht von sich ständig ändernden Regeln hatte die Schulleitung im vergangenen Jahr eine Abschlussveranstaltung im Stile der Oscar-Verleihung in der Balver Höhle organisiert. Dafür habe man laut Schulleiterin Nina Fröhling von der Genehmigung durch das Schulministerium bis hin zur Feier nur zwei Tage gehabt. In kürzester Zeit habe man Hygienekonzept, Sitz- und Programmplan aus dem Boden gestampft. Mitgeholfen hatten unter anderem die Schützen, die Kfz-Firma Hering, der Förderverein der Schule sowie die Stadt als Schulträgerin selbst. „Dass alles überhaupt so großartig funktionieren konnte, war nur möglich, weil die Gemeinschaft und das Miteinander in Balve so beispielhaft sind“, so Nina Fröhling.

Die Realschule Balve ist eine von vier weiterführenden Schulen im Kreisgebiet, die beim MAV-Projekts in diesem Jahr ausgezeichnet wurden.