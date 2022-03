Realschule Balve: Wände mit Graffiti verunstaltet

Balve. Neuer Fall von Vandalismus: Diesmal ist die Realschule balve betroffen,. Was bisher rbekannt ist.

Insgesamt vier Wände der Realschule Balve wurden durch bislang unbekannte Täter vermutlich am Dienstagabend mit Graffiti beschädigt. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe vier etwa ein Meter hohe und zwei Meter breite Schriftzüge auf Wände, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Schriftzügen handelte es sich um keine politischen Botschaften oder ähnliches. Hinweise können unter 02373-9099-0 telefonisch an die Polizeiwache in Menden gegeben werden.

Die Westfalenpost hat sich entschieden, die verunstalteten Wände nicht zu zeigen. Diese Form von Vandalismus hat kein größeres Forum verdient.

