Reckenhöhle: Unbekannter fährt gegen Ampel und flüchtet

Balve/Menden. Ein unbekannter Autofahrer fährt gegen eine Ampel und macht sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht kam es am Freitag auf der Mendener Straße (B 515). Zwischen 6 und 14.15 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit einem Fahrzeug auf der Mendener Straße aus Fahrtrichtung Menden kommend in Fahrtrichtung Balve. In Höhe der „Reckenhöhle“ kam das Fahrzeug nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin es zu einem Zusammenstoß mit einem Mast der Lichtzeichenanlage für Fußgänger kam.

Hierbei entstand Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung oder die Feststellung der Art und Weise seiner Beteiligung eingeleitet zu haben, erklärt die Polizei.

Unternehmen kümmert sich um die Sicherung

Das zuständige Unternehmen sei in Kenntnis gesetzt worden und kümmerte sich um die Sicherung beziehungsweise Instandsetzung der beschädigten Anlage. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter der Rufnummer 02373-9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter der Rufnummer 02373-9099-7121 oder -7124 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve