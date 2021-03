Reichlich Angebote in Fastenzeit

Balve. Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal macht Gläubigen eine Fülle an Angeboten in der Fastenzeit. Sie sind in einem Flyer zusammengefasst. Gemeindereferentin Manuela Cyganek: „Es ist nicht absehbar, inwieweit die Corona-Schutzmaßnahmen Ostern und die Veranstaltungen in unseren Kirchengemeinden tangieren.“

Entdeckungsreise per QR-Code

Kirchen-Entdeckungsreise sind in allen Gotteshäusern des Pastoralverbundes zu den Öffnungszeiten möglich. Zehn Stationen per QR-Code gibt’s – oder Faltblätter mit Rätseln und Ausmalbildern.

Biblische Szenen

Bis zum 2. April sind in der Kirche Heilige Drei Könige Garbeck jeweils freitags neue biblische Szenen zu sehen. Kindern werden Puzzleteile und spannende Aufgaben angeboten. Eine Mitmach-Box vom Familienzentrum Garbeck ist in der Marienkapelle der Kirche zu finden. Sie richtet sich an Familien.

Kitas

Die Kita Küntrop zeigt am Fenster der Bärengruppe wöchentlich wechselnde Bilder. Einen Ostergarten hat die Kita St. Blasius in der Kinderecke der Pfarrkirche eingerichtet. Eine Osterweg-Ausstellung der Kita St. Antonius nutzt die Fensterfront des Integrationszentrums Beckum mit wöchentlich weiterführenden Bildern, Geschichten und Impulsen. Ein drei Kilometer langer Familien- und Kinderkreuzweg findet in Küntrop am Palmsonntag, 28. März, von 9 bis 16.30 Uhr entlang der Wegkreuze im Dorf statt. Start und Zielpunkt ist die Kirche St. Georg. Dazu gibt es Texte mit QR-Code fürs Handy oder mit Textheftchen, die in den Kirchen ausliegen. Malen in Mellen: Kinder dürfen Ostereier verzieren. Ab Karsamstag dürfen die Design-Eier in der Kirche als Zeichen des Leben an einen Strauch gehängt werden.

Ökumenischer Video-Impuls

An jedem Mittwoch bis Ostern ein Video-Impuls gestaltet durch eine der christlichen Kirchen in Balve und Neuenrade. Abrufbar sind sie auf den Homepages der Kirchengemeinden. Die Kfd St. Blasius bietet „ErMUTigung“ in der Fastenzeit jeweils sonntags per E-Mail. Anmeldung bei birgit@schmitz-balve.de.

Kreuzweg

Kreuzweg mal anders: Er führt rund um Mellen. Stationen sind markiert. Auf dem Drei-Kilometer-Weg befinden sich Ruhebänke für Pausen. Startpunkt: Kirche. Texthefte mit Wegbeschreibung liegen aus. Jederzeit möglich, auch in kleinen Etappen oder als Gebet in der Kirche.

Fastenessen

Am Sonntag, 21. März, nach dem Hochamt in Mellen bietet das Gemeindeteam ein Fastenessen zum Mitnehmen an. Auf Vorbestellung kann gegen einen Kostenbeitrag eine Erbsensuppe von Lehmann Catering mitgenommen werden. Ausgabe ist im Pfarrheim, Lieferdienst für Gehbehinderte ist möglich. Infos: Marie-Theres Schäfer Telefon 02375-3558.

Waldkreuzweg

Ein Waldkreuzweg für die ganze Gemeinde in Beckum vom Karfreitag, 14.30 Uhr, bis Ostersonntag, 16 Uhr, angeboten. Beginn ist an der Bank in der Ballschlade. Kreuzweggebet ist in Garbecks Winterlyt geplant. Das Gebetsheft befindet sich in einem Zettelkasten an der ersten Station.

Online-Bibelgespräch

Gespräche über Bibeltexte finden derzeit online statt. Anmeldungen sind erforderlich im Dekanatsbüro unter info@dekanatmaerkisches-sauerland.de oder Telefon 02372-557600.

De-Cent-Laden

In vielen Kirchen stehen Körbe für haltbare Lebensmittelspenden, die dort abgelegt werden können. Der De-Cent-Laden gibt sie Bedürftigen.