Reiki-Therapie: Balverin bietet alternative Heilpraktiken an

Beckum. Auf der Suche nach Entspannung: Reiki-Methode kommt traditionell aus Japan. Sarah Albersmeier aus Beckum bietet Therapie an.

Traditionelle Heilmethoden gewinnen gerade in der heutigen stressigen und schnelllebigen Zeit einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Eine, die ihr Handwerk beherrscht, ist die Beckumerin Sarah Albersmeier. Was bietet sie an?

Sarah Albersmeier ist einerseits vom Fach. Andererseits betrat sie Neuland. Und das kam so: Als die 35-jährige Betriebswirtschaftlerin im Gesundheitswesen vor ein paar Jahren selber nach Ruhe und Entspannung suchte, ist sie auf eine traditionelle japanische Behandlungsmethode aufmerksam geworden. „Ich interessiere mich schon seit langer Zeit für diverse Entspannungstechniken. Da ich selber oft unter Rückenbeschwerden gelitten habe und im Gegenzug viele Behandlungen und Entspannungstechniken ausprobiert habe, bin ich auf die Reiki-Methode aufmerksam geworden“, erzählt Albersmeier der Westfalenpost beim Besuch ihrer neuen Praxis in Beckum. „Es hat mir geholfen, meinen Körper zu entspannen und meine innere Ruhe zu finden. Ich war einfach total begeistert davon und wollte mehr darüber wissen. Also entschloss ich mich, diese traditionelle Art der Therapie selber zu erlernen und anderen Menschen damit zu helfen.“

Alte Entspannungsmethode aus Japan

Aber was ist eigentlich Reiki ganz genau? Reiki ist eine alte Entspannungs- und Heilmethode, welche nicht als Ersatz zur konventionellen Schulmedizin dient. Bei Reiki spielt Handauflegen eine wichtige Rolle. Reiki ist die japanische Bezeichnung für die „universelle Lebensenergie“, die, wie es heiß, von Geburt an durch den menschlichen Körper fließt. Diese Energieform stehe Menschen immer und überall zur Verfügung. Sei diese Energie schwach, werde der Mensch empfänglich für Stress und Krankheiten, was gerade heutzutage zum Problem werden könne. Sei diese Kraft gestärkt, werde der Mensch zufrieden und gesund. Wiederentdeckt wurde diese Heilmethode zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Japaner Dr. Mikao Usui. Inzwischen ist Reiki weltweit bekannt; die Therapieform wird sogar von stationären Einrichtungen und Reha-Kliniken eingesetzt.

Wichtig ist Albersmeier eine gute Beratung der Patienten vor der ersten Behandlung. „Ich erzähle erst einmal, was ich genau mit ihnen machen werde und wie sich die Therapie auf sie auswirken kann.“ Grundlegend will sie die Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte in Gang bringen. Das bedeutet, dass mit Reiki Kräfte im Körper, Geist und Seele angeregt werden sollen, sich selber zu heilen und zu regenerieren. Die entspannte Wirkung verringert zunächst Stress und steigert das Wohlbefinden. Albersmeier: „Bei einer Behandlung werden meine Hände sanft über die Energiezentren, auch Chakren, gelegt. Der Patient spürt im Allgemeinen eine angenehme Wärme oder auch ein Kribbeln. Der Geist beruhigt sich, die Atmung wird tiefer, und ein Gefühl von Wohlsein breitet sich über den ganzen Körper aus.“

Heilende Hände spielen eine wichtige Rolle

Im Allgemeinen soll Reiki Menschen helfen, eine Auszeit von der äußeren Welt zu bekommen und seine innere Kraftquelle wieder befüllen: „Das wahre Glück liegt nicht im Äußeren, sondern im Inneren.“ Wissenschaftliche Forschungen aus dem Bereich der Energiemedizin hätten ergeben, dass die Hände bei dieser Heilmethode in der Lage sind, starke biomagnetische Felder zu erzeugen, die der Körper braucht, um sich selber heilen zu können. So wird Reiki auch immer mehr begleitend zu einer Therapie in Reha-Kliniken eingesetzt, um die Heilung des Patienten zu beschleunigen.

Albersmeier: „Ich biete in meiner Praxis aber nicht nur Behandlungen an, sondern vermittle Interessenten auch Methoden zur Eigenbehandlung. Damit kann jeder seine Gesundheit sprichwörtlich in die eigene Hand nehmen. Auch als Vorsorge, um besser durch den oft stressigen Alltag zu kommen.“ Dass diese Art der Therapie nicht nur für Erwachsenen einsetzbar ist, betont Albersmeier. „Man kann auch Kinder damit sehr gut behandeln. Gerade Kinder haben oft ein hohes Stressaufkommen durch viele Termine und die Schule. Hier kann Reiki helfen, dass sich das Kind besser entspannen kann und mehr Energie und Kraft für die Schule hat. Dadurch ist es möglich, dass das Kind den Alltag in der Schule besser bewältigen kann und sich auch die schulischen Leistungen verbessern kann.“

Solch eine Behandlung dauert im Schnitt 60-Minuten. „Wenn einer solch eine Behandlung einmal für sich ausprobieren möchte, kann er nach Absprache einen Termin mit mir ausmachen.“

Informationen: Sarah Albersmeier, Telefon 0176-60940420; sarah.albersmeier@gmx.net.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve