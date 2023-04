Reis Against The Spülmachine spielt und juxt in Eisborn.

Musikcomedy Reis Against The Spülmachine: Eisborn, wie es singt & lacht

Eisborn. Hits und Gags: Das Musikcomedy-Duo Reis Against The Spülmachine will Eisborns Schützenhalle zum Beben bringen. Alle Daten, alle Fakten.

Am Freitag, 5. Mai, macht das Musikcomedy-Duo Reis Against The Spülmachine in Eisborn Station. Die Gute-Laune-Liedermacher treten um 20 Uhr in der Schützenhalle Eisborn auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Reis Against The Spülmachine spielt und juxt in Eisborn. Foto: Jan Hüsing

Reis Against The Spülmachine präsentieren in ihrem dritten Bühnenprogramm ihren eigenen Radiosender. „Radio Reis – Die Hitwelle“ sendet das Beste von gestern, heute und morgen – Welthits mit Witz. Das Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg ist bekannt für seine urkomischen Songparodien und die Gabe, jedes Publikum in ekstatische Partylaune versetzen zu können. Deswegen haben sie nicht nur Songslams gewonnen und Comedy- und Kleinkunstpreise abgeräumt, sondern funktionieren auch als musikalische Allzweckwaffe auf renommierten Festivals und in altehrwürdigen Rockschuppen. Im neuen Programm stehen wie immer Evergreens der Musikgeschichte im Mittelpunkt, die das Duo parodiert, optimiert und kombiniert, um auch dem letzten Muffelkopp ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. So wird aus Falcos „Amadeus” schon mal “Hammer Teewurst” und Elvis ist und bleibt „In the Netto”. Am Ende surft die Menge gemeinsam auf einer Hitwelle der Euphorie. Von Bach bis Backstreet Boys, von Rock ’n‘ Roll bis NDW – keine Epoche ist vor den beiden Musikern sicher.

„Wir haben so etwas als Schützenbruderschaft bisher noch nicht gemacht“, erzählt Eisborns Brudermeister Gisbert Sprenger. „Unser Kassierer Christoph Spiekermann war auf Kreuzfahrt, und die beiden Musiker waren auch dabei und in dem Theater zwei Vorstellungen gegeben. Und Christoph und seine Frau Pia, unsere Ortsvorsteherin, hat das vom Hocker gerissen, und sie haben gesagt: Das ist was für uns, das muss nach Eisborn.“

Infos: Tickets ab 19,70 Euro.

