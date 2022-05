Rewe-Parkplatz Balve: Wieder Rempler, wieder Unfallflucht

Balve. Und wieder hat ein Auto ein anderes auf einem Supermarkt-Parkplatz in Balve touchiert. Wieder berichtet die Polizei von einer Unfallflucht.

Und wieder ein Parkplatzrempler, wieder eine Unfallflucht: Diesmal ist der Unfall auf dem Rewe-Parkplatz an der Hönnetal passiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hat er sich am Dienstag, 17. Mai, in der Zeit zwischen 17 und 18.20 Uhr ereignet. Was ist passiert? Ein Opel-Fahrer hatte nach Angaben de Polizei seinen grauen Astra ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. „Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Lackkratzer am hinteren Stoßfänger fest“, hieß es weiter. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.

