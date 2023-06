Richtfest für Senioren-Wohnanlage in Garbeck

Garbeck. Stück für Stück wird aus einer „Schnapsidee“ am Tresen mittlerweile ein handfester Neubau. So gefragt sind die neuen Wohnungen.

Große Freude in Garbeck: Aus einer Idee an der Theke entsteht nun in Garbeck ein Wohnkomplex mit elf neuen Wohnungen. Manfred und Franz Schwermann hatten zusammen mit Hubert Priggel vor ein paar Jahren schon die Feststellung gemacht, dass es im Dorf an altersgerechten Wohnungen fehle. Nun feierte dieser Neubau sein Richtfest.

Verschiedene Zuschnitte mitten in Garbeck

„Das Ganze ist uns vor etwa fünf Jahren bei einem Gespräch aufgestoßen. Hier in Garbeck gibt es einfach keine Wohnungen, wo auch ältere Menschen altersgerecht wohnen können. Da sind wir zu dem Entschluss gekommen, es einfach selber in die Hand zu nehmen“, erklären Manfred und Franz Schwermann. Weiter heißt es: „Ganz wichtig war uns bei der Planung, dass dort ein Gemeinschaftsraum entsteht, der den Bewohnern dazu dient, sich dort zu treffen, zusammen zu frühstücken und eine schöne Zeit in Gesellschaft zu verbringen.“ Das, so die einhellige Meinung, solle der Einsamkeit im Alter entgegenwirken. Es könnten sich dort Menschen treffen und zusammen den Tag oder den Abend verbringen.

Entstehen werden in Garbeck sogenannte Studios mit einer Wohnfläche von 38 Quadratmetern sowie mehrere Drei-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 76 Quadratmetern. Schwermann weiter: „Damals haben wir dann Nägel mit Köpfen gemacht und in einer Eigentümergemeinschaft, bestehend aus elf Garbeckern und Langenholthausenern, schlussendlich dieses Grundstück erworben, um seniorengerechtes Wohnen mitten im Dorf zu ermöglichen.“ Ein großes Anliegen war es allen Eigentümern, dass auch ältere Mitbürger die Möglichkeit bekommen, selber in das Dorf zu gehen und so ihre alltäglichen Aufgaben zu erledigen oder um einfach dem Dorfleben beizuwohnen. „Wichtig war uns auch bei der Planung, dass jede dieser Wohnungen entweder einen Balkon oder eine Terrasse erhalten soll und die ganze Inneneinrichtung sehr hochwertig ist“, erklären die beiden Miteigentümer. „Jede Wohnung erhält auch einen Abstell- oder Fahrradraum und einen Parkplatz. Das besondere ist aber, dass hier bei allen bereits für eine spätere Installation von Ladesäulen für E-Fahrräder und auf den Parkplätzen für E-Ladesäulen vorbereitet ist. So kann jeder, der so eine Vorrichtung braucht, diese schnell installieren lassen.“

Alle Eigentümer werden vorerst selber nicht in dieser Anlage ihren Wohnsitz finden, sondern diese vermieten. „Bereits jetzt ist das Interesse an so einer Wohnung sehr groß“, so eine erste Bilanz.

Bei Interesse gibt es auch eine Internetpräsenz für dieses Objekt. Unter www.mittendrin-Garbeck.de kann man sich auch einen genauen Eindruck über das Vorhaben machen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant.

