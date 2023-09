Rickmeier in Garbeck: Gutes Auge, Feinarbeit und 3-D-Druck

Garbeck. Pumpenhersteller Rickmeier in Garbeck wirbt um Nachwuchs. Beim 3. Tag der offenen Ausbildung dürfen auch Maschinen getestet werden.

Zum dritten Mal fand der „Tag der offenen Ausbildung“ in der Ausbildungswerkstatt des Garbecker Pumpenspezialisten Rickmeier statt. Er setzt modernste Technologie ein – etwa 3-D-Drucker.

Präzision ist das A und O. Foto: Sven Paul / WP

Das Motto der Veranstaltung lautete „Berufe zum Ausprobieren – Technik zum Anfassen“.An diesem Tag lud das Unternehmen alle ein, die sich für eine Ausbildung, ein Praktikum oder ein duales Studium bei Rickmeier interessieren. Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mehrere Ausbildungsberufe kennenzulernen und vor Ort auszuprobieren. „Seit Jahrzehnten ist es für Rickmeier selbstverständlich, dass viel Engagement und Kreativität in die Ausbildung und die Weiterbildung der Beschäftigten investiert wird. Die hauseigene Lehrwerkstatt bildet Facharbeiter in unterschiedlichen Berufen aus und steht für Weitblick und Verantwortung“, erklärt das Unternehmen. „Man konnte sich bei uns die Berufe des Industriemechanikers, Bürokaufmann/frau oder die zur Fachkraft für Lagerlogistik einmal genau anschauen“, sagte Ansprechpartner Christian Schlotmann.

Garbecker Pumpenspezialist Rickmeier zeigt seine Ausbildungswerkstatt. Foto: Sven Paul / WP

Anhand von kleinen Werkstücken konnte man sich zum Beispiel in der Lehrwerkstatt als Mechaniker versuchen. Hier konnte man aus mehreren Einzelkomponenten anhand einer Expositionszeichnung eine Pumpe montieren. „Wir haben auch unseren neuen 3-D- Drucker angeworfen, der gerade ein paar Zahnräder druckt. Der dient uns eigentlich zur Entwicklung von Prototypen oder für die Herstellung von Modellen zur Präsentation für Messen oder Kunden. Heute möchten wir damit unseren potenziellen Nachwuchs - Azubis einmal zeigen, wie der Drucker funktioniert und wie er programmiert wird.“

Die hauseigene Ausbildungswerkstatt bildet Facharbeiter in unterschiedlichen Berufen aus; sie stehe für „Weitblick und Verantwortung“. Neben Ausbildungen im technischen und logistischen Bereich werden Industriekaufleute und Verbundstudiengänge im Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of Engineering angeboten. Laut „Focus Money“ zählt das Unternehmen zu einem der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Rickmeiers Zahnradpumpen, Ventile und Ölversorgungssysteme werden im Schiffsbau, der Windenergie und in weiteren Anwendungen von Kunden in aller Welt geschätzt.

Einblicke vom Tag der offenen Ausbildung gibt’s auf dem firmeneigenen Ausbildungsaccount auf Instagram (@rickmeier.ausbildung).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve