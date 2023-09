Rock-Club: Fans fiebern Party in Garbeck entgegen

Garbeck. Der Vorverkauf für Garbecks Rock-Club läuft. Organisator Volker Griese von der SG Balve/Garbeck rät Fans, nicht allzu lange zu warten.

Feierwütige Fans fiebern dem Rock-Club in Garbecks Schützenhalle am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, so heftig entgegen wie schon lange nicht. Ein Drittel der Karten seien bereits weg, sagte Organisator Volker Griese vom Veranstalter SG Balve/Garbeck. Das sei ein guter Wert. Erfahrungsgemäß zieht der Ticketverkauf im Oktober noch einmal richtig an.

Im vergangenen Jahr feierten circa 450 Besucher in der Schützenhalle mit DJ Oliver Schubert, der einst die legendäre Disco „Point One“ in Hemer zum Kochen brachte. 450 Besucher – das sei fast wieder „Vor-Corona-Niveau“. „Die Stimmung war bestens“, erinnerte sich Volker Griese.

„Der Aufwand ist für uns natürlich jedes Mal immens: Bei Auf- und Abbau sowie an dem Abend selbst sind jedes Mal etwa 50 Vereinsmitglieder im Einsatz“, setzte Volker Griese hinzu.

Bereits im vorigen Jahr war klar: „Wir sehen wenig Anlass, an dem bewährten Konzept etwas zu ändern. Unser Anspruch ist aber immer, das Erlebnis für unsere Gäste noch ein bisschen perfekter zu gestalten.“

Tickets gibt es online, beispielsweise auf der Facebook-Seite „Rock Club Point“. Möglich ist aber auch, die Karten, wie ehedem, stationär zu kaufen – nämlich während der Öffnungszeiten von „Captain Curry“ in Garbeck und bei Padberg in Balve.

