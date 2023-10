„Rock-Club“ in Garbecks Schützenhalle: Noch Restkarten da

Garbeck. Zeitreise in die 80er: DJ Oliver Schu bert rockt Garbecks Schützenhalle wie damals die Disco „Point One“ in Hemer. Noch gibt’s Restkarten.

Kurzentschlossene haben noch die Chance, sich Tickets für den „Rock-Club“ in der Schützenhalle Garbeck am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, zu besorgen. Darauf wies der Vorsitzende des Veranstalters SG Balve/Garbeck, Christian „Otti“ Müller, hin. DJ Oliver Schubert heizt der Party-Meute, wie gewohnt, mit Hits der 80er ein, viel Rock, aber auch Synthie-Pop. Er war früher der Start der legendären Disco „Point One“ in Hemer. Karten gibt’s bei „Captain Curry“ in Garbeck, bei Padberg in Balve und im Netz (www.rockclub-point.com). An der Abendkasse kosten Tickets zehn Euro.

