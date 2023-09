Rock-Club: Schützenhalle Garbeck wird wieder zu Point One

Garbeck. Die SG Balve/Garbeck lässt es wieder krachen. Alle Infos zum neunten Rock-Club.

Ab sofort sind Karten für den legendären Rock-Club der SG Balve/Garbeck zu haben. Die neunte Ausgabe der Sause findet am am Samstag, 28. Oktober, in der Garbecker Schützenhalle statt. Dem feierwütigen Publikum heizt in gewohnter Manier DJ Oliver Schubert ein. Das Point-One war der Kult-Schuppen in Hemer in den 80er, 90er Jahren. Oliver Schubert war damals schon einer der DJs. Garbecks Schützenhalle verwandelt sich Ende Oktober erneut in einen Rocktempel – mit gemütlichen Sofas, Cocktailbar, Baguetteria und Kickertischen. Tickets kosten neun Euro: https://www.eventbrite.de

