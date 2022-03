STADTWERKE Rohrbruch in Garbeck: Was Verbraucher wissen müssen

Garbeck. Rohrbruch in Garbeck. Was bedeutet das für Verbraucher im Dorf?

In der Nacht zu Freitag hat es einen Rohrbruch in Garbeck gegeben. Die Stadtwerke haben inzwischen die Störung beseitigt. Allerdings war das Wasser am Freitag getrübt durch Ablagerungen von Eisen und Mangan. Die Stadtwerke haben angekündigt, die Trübung durch das Spülen des Versorgungsnetzes zu beseitigen. Verbraucher waren am Freitag aufgerufen, möglichst wenig Wasser zu verwenden. Zu Schäden sowie Ursache des Rohrbruchs gab es zunächst keine Angaben.

