Roller-Fahrer stürzt in Volkringhausen: Das ist der Grund

Volkringhausen. Ein Bochumer kam mit seinem Roller in Volkringhausen zu Fall. Was ist passiert?

Ein Bochumer ist am Freitagnachmittag mit seinem Roller auf der B 515 in Volkringhausen gestürzt. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Was war passiert?

Gegen 16.34 Uhr kam der 49-Jährige mit seinem Piaggio-Roller Piaggio in der langgezogenen Rechtskurve in Höhe Mendener Straße 15 aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Dabei verletzte er sich an beiden Beinen leicht: Prellungen. Der Mann kam per Rettungstransportwagen ins Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus. Das konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sachschaden: 1000 Euro.

