Rot-Weiß Mellen: Das plant der neue Vorsitzende

Mellen. Rot-Weiß Mellen wagt den Neustart. Björn Freiburg beendet die Vorstandskrise. Er ist neuer Vorsitzender. Und er hat Pläne.

Rot-Weiß Mellen wird künftig von Björn Freiburg geführt. Der Eigentümer des Landmarkt-Gebäudes wurde bei der Wiederholung der Jahreshauptversammlung zum ersten Vorsitzenden des Sportvereins gewählt. Er folgt Klaus Linnepe. Björn Freiburg hatte sich dazu bewegen lassen, den Vorsitz zu übernehmen. Zuvor hatte der Club lange erfolglos nach einer neuen Führungsperson gesucht.

Björn Freiburg sagte der Westfalenpost, er wolle den Verein künftig breiter aufstellen. Fußball werde Hauptsportart bleiben. Beim Fußball arbeitet Rot-Weiß Mellen eng mit dem SuS Beckum und dem FC Sauerlandia Hövel zusammen.

Auch der traditionsreiche Burgberglauf werde fortgeführt, erklärte Björn Freiburg. Die Westfalenpost unterstützt den stets Anfang September stattfindenden Wettbewerb weiterhin. Die Redaktion geht erneut mit einem Team an den Start.

Björn Freiburg erklärte, er sei in Gesprächen, um weitere Sportarten im Dorf anzubieten zu können. Denkbar sei beispielsweise eine Tanzgruppe. Denk sei obendrein eine Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter Nils Haarmann. Er organisiert für die Stadt Balve und das Kreisjugendamt die offene Jugendarbeit in Mellen wie anderswo im Stadtgebiet. Björn Freiburg sagte, er könne sich vorstellen, dass auch der Sportplatz für offene Angebote genutzt werden könne.

Die Zukunft des Vereins ist auch Thema beim „Talk im Landmarkt“. Das Diskussionsformat zu Themen aus dem Golddorf findet am Freitag, 31. März, „wie gewohnt in einer gemütlichen, offenen und geselligen Runde ab 19 Uhr im Landmarkt statt“, wie Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt am Donnerstag ankündigte. „Die Sportler von Rot-Weiß Mellen führen an diesem Abend durch das Programm.“

