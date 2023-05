Rote Autos, blaues Licht: Faszination Feuerwehr in Garbeck

Garbeck. Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Garbeck: Bestes Wetter lockte Hunderte – und ein pralles Programm.

Es war – wie so oft – viel los beim Tag der offenen Tür des Löschzug Garbeck. Am Sonntag öffneten die Kameradinnen und Kameraden um 10.30 Uhr mit einem Konzert des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck ihre Türen für alle Interessierten und Freunde der Garbecker Feuerwehr. Wie jedes Jahr gaben sich die Löschkräfte sowie ihre Partnerinnen und Partner sehr viel Mühe, den Tag für Familien und Kinder interessant zu gestalten. Was haben sie angeboten?

Die beliebten Schnitzel warten auf hungrige Gäste Foto: Sven Paul / WP

Beim Kinderschminken konnten sich die Kinder tolle Motive ins Gesicht zaubern lassen oder in der Bastelecke unter Anleitung dekorative Geschenke basteln. Wer genug auf der Hüpfburg getobt hatte, kann sich dann bei vielen Feuerwehrspielen mit und ohne Wasser vergnügen. Auch war die Freude bei den Kleinen groß, wenn zwischendurch mal kostenloses Popcorn oder Eis verteilt wurde.

Auch für die Großen hatte die Löschgruppe viel Interessantes bereitet. So konnten hinter dem Gerätehaus die Löschfahrzeuge besichtigt werden, und man durfte sich auch einmal selber im Inneren einen Einblick von so einem Fahrzeug machen. Wie selbstverständlich wurden auch alle Fragen beantwortet, die einem so auf der Zunge lagen: Wer wissen wollte, wie viel Wasser eine Feuerwehrpumpe liefert, wie viel Tonnen eine Hydraulikschere bewegen kann oder wie viel PS ein Tanklöschfahrzeug hat, der war hier genau richtig auf dem Gelände am Geräteaus an der Schulstraße.

Musik! „Amicitia“ spielt für die Feuerwehr Foto: Sven Paul / WP

Über den Tag verteilt wurde in kleinen Einsatzübungen die Arbeit der Feuerwehrleute den Besuchern erklärt und auf Gefahrenpotenziale hingewiesen. Außerdem konnten sich die Besucher über die Arbeit der Einsatzkräfte und Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der Wehr informieren.

Aber auch den Brand in der eigenen Kehle löschen und sich den leeren Bauch füllen stand bei vielen Besuchern auf der Tagesordnung. Die Frauen der Kameraden haben für den süßen Hunger eine ordentliche Anzahl an leckeren Kuchen und Torten gebacken. Für den großen Hunger gab es vor dem Gerätehaus die weithin bekannten großen Schnitzel mit Pommes oder Bratkartoffeln oder einfach ganz klassisch die beliebte Wurst vom Grill.

Auch die große Tombola ist mit großartigen Preisen für Jung und Alt gefüllt, lockte viele Menschen zum legalen Glücksspiel an. Löschgruppen-Sprecher Kai Gaberle hatte die große Palette an Gewinnen zuvor mit einem kleinen Video bei Facebook verbreitet. „Ich habe hier einen Gutschein der Goldbäckerei Grote gewonnen“, freute sich zum Beispiel Kathrin Danne. „Den“, meinte die ehemalige Eisborner Schützenkönigin, „kann man ja immer gut gebrauchen.“

Viel Spaß hatten Besucher des Tages der offenen Tür der Garbecker Feuerwehr. Foto: Sven Paul / WP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve