Adventssingen im Felsendom. Balver Schützen laden zusammen mit dem Balver Musikverein zum vorweihnachtlichen Singen in die Höhle ein, v.l.n.r : Tobias Platte, Louisa Platte, Thomas Scholz, Christoph Rapp, Hermann Hering.

Vorbereitungen Rudelsingen in Balver Höhle: Darauf könnt Ihr Euch freuen

Balve. Das erste Rudelsingen beginnt heute (17.12.) um 18 Uhr in der Höhle. So wird die Winterpremiere von Balver Schützen und Musikverein vorbereitet.

Sie haben beinahe bis zur letzten Minute geprobt und gearbeitet. Sie, das sind die Balver Schützen und der Musikverein Balve. Am Samstagabend findet das erste vorweihnachtliche Rudelsingen in der Balver Höhle statt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat es möglich gemacht. Die äußeren Bedingungen sind perfekt. Das Hönnetal wirkt bei blauem Himmel und frostigen Temperaturen wie die Kulisse eines Wintermärchens.

Heiße Rhythmen gegen kaltes Wetter: der Musikverein Balve bei der Einweihung seines Musikschuppens Foto: Thomas Nitsche / WP

„Das Wetter hat uns beeinflusst“, berichtet Schützen-Geschäftsführer Thomas Scholz, „wir haben Eiszapfen in der Höhle, auf dem Boden und im Bereich des Höhlenmundes.“ Am späten Vormittag hat den Team die Höhle eisfrei gemacht. Für die Beseitigung der Eiszapfen an der Decke ist ein Hubwagen angerollt. Sicherheit aller Beteiligten steht ganz vorn.

Bisher war die Höhle stets bis zum Beginn einer Frostperiode zur Benutzung freigegeben. Geologie-Professor Dr. Roland Strauß und Norbert Vierhaus von der Bergverwaltung der Bezirksregierung Arnsberg haben in der Vergangenheit vor allem ein Auge auf Eisbildung zwischen Gesteinsplatten der Höhle gehabt. Alljährlich wird das gegen Ende des Winters, im Februar, begutachtet. Besorgniserregendes ist bisher nicht gefunden worden. Die Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass einer Höhlennutzung im Winter keine geologischen Bedenken entgegenstehen.

Thomas Scholz hat eine Chance gesehen, eine Winternutzung ins Gespräch zu bringen. Mit Erfolg: Beide Fachleute, Strauß wie Vierhaus, haben seiner Idee zugestimmt. Die neue Regelung lautet: Nach jeder Begutachtung der Höhle im Spätwinter erfolgt - wenn alles okay ist – eine Freigabe für ein ganzes Jahr. Beide Experten haben die Schützen allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, auf Eisbildung zu bilden. Das ist vor Beginn des großen Singens passiert.

Um die Organisation der Veranstaltung hat sich im Vorfeld eine insgesamt 70-köpfige Helferschar gekümmert, von Schützen und Musikverein.

Heiße Ware am kalten Winterabend: Pizzabäcker David Fazio und Giuseppe Gallina. Ihr Pizzawagen steht vor dem Höhleneingang. Foto: mbo / WP

Am Abend stehen die Jungschützen an den Zapfhähnen, aus denen nicht nur Pils, sondern - neu – auch Glühwein fließt. Für die Verpflegung mit Pizza und Pasta sorgen Davide Fazio und sein Team vor dem Höhleneingang. Die Feuerwehr kümmert sich um den Brandschutz. Malteser leisten bei Bedarf Erste Hilfe.

Unterdessen hat sich der Musikverein Balve mit Jugend- und Hauptorchester auf den langen Abend vorbereitet. „Die Stimmung ist gut“, berichtet Vereinssprecherin Hannah Gödde, „wir freuen uns.“ Kälte schreckt die Musikerinnen und Musiker nicht. Ein Heizstrahler an der Decke wärmt sie. „Außerdem bringen wir Decken mit“, kündigt Hannah Gödde an.

Das ist eine kluge Entscheidung. Der lange Konzertabend beginnt bei freiem Eintritt um 18 Uhr. Er endet um 23 Uhr. Die Nachttemperaturen sinken auf minus fünf Grad.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve