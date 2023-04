Rudolf Rath 80 – ein Balver schreibt Geschichte

Balve. Rudolf Rath feiert ein doppeltes Fest. Sein 80. Geburtstag fällt auf den Ostersonntag. Der Balver Jubilar schreibt nach wie vor Geschichte.

Rudolf Rath ist ein Unikum. So viel steht fest. Es gibt nur wenige Menschen sonst, die Pensionäre sind, aber sicher keine Ruheständler. Schon in seinem Berufsleben hat der ehemalige Sozialarbeiter in Diensten des Märkisches Kreises seine Heimatstadt geprägt. Ehrenamtliches Engagement - in der Kommunalpolitik für die CDU, in der Katholischen Gemeinde St. Blasius, im Männerchor 1874 Balve - kommt dazu. Nebenher fährt Rudolf Rath leidenschaftlich gern Rad. Für die meisten Zeitgenossen wäre die Pensionierung Anlass genug, sich aus dem aktiven Leben zurückziehen. Nicht so Rudolf Rath. Der Unruheständler schreibt in doppelter Hinsicht Geschichte - durchaus mit dramatischen Momenten.

Rudolf Rath engagiert sich nach wie vor in der Gemeinde St. Blasius - wie als Balves dienstältester Nikolaus. Foto: Sven Paul / WP

Zeitsprung ins Jahr 2021. Hochwasser gehört zu Balve wie Berge zum Sauerland. Im Jahr 2019 hat Rudolf Rath ein historisches Dokument aufgetan, 300 Jahre alt, es berichtet von viel „Herzenleit“ durch Flutschäden im Balver Kernort. Doch Berichte von Unwetter-Katastrophen sind im Hönnetal keine Sagen aus alter Zeit; das Thema wird schneller und schlimmer aktuell als selbst von Experten erwartet.

Unwetter „Bernd“ hat Balves Innenstadt am 14. Juli 2021, wie sonst nur Volkringhausen geflutet. Auch im Pfarrarchiv hat das Monster-Tief hingelangt. Hochstellen der Bestände reicht nicht. Unersetzliche Archivschätze - kirchliche wie weltliche - aus dem ehemaligen Amt Balve und seinen Gemeinden sind in Gefahr. Schätze aus mehreren Jahrhunderten. Dennoch scheint Rettung möglich. Wie das?

„Wir haben Glück gehabt, dass uns nach dem Hochwasser so schnell geholfen wurde. Bei mir im Archiv wurden etwa 20 Prozent der alten Dokumente durch das enorme Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. Durch die schnelle Unterstützung eines heimischen Betriebes, der es uns ermöglichte, die alten und seltenen Dokumente, in Plastiktüten gepackt, in einen Gefrierwagen zu lagern, konnten wir viel retten“, sagt der Archivar, der mit Ehefrau Helga und weiteren Helfern das Archiv vom Schlamm befreit.

Engel mit Trommel im Balver Pfarrarchiv: Während der Pandemie verhielt sich der Archivbewohner regelkonform. Foto: Rudolf Rath / Pfarrarchiv St. Blasius Balve

Bereits im Vorfeld nach der ersten Unwetterwarnung für Balve hat Rath versucht Bestände durch Hochstellen zu retten. „Ich habe als erste meinen Computer hochgestellt, leider, wie sich später herausstellte, nicht hoch genug. Aber ich habe die Hoffnung, dass trotz des Wasserschadens die Daten auf der Festplatte durch einen Fachmann gerettet werden können. Leider haben wir es nicht geschafft, die Ordner voller alter Schriften zu retten. Wie geht es weiter im Archiv?

„Unser neuer Küster Ralf ,Schlotti’ Schlotmann bin ich zu großen Dank verpflichtet. Er hat direkt geholfen, die Dokumente zu verpacken, und hat sie im Anschluss direkt nach Münster zum Landesverband der Kirchen gebracht, wo diese jetzt nach und nach wieder von Fachleuten restauriert werden. Insgesamt habe ich sehr viel Hilfe bekommen. Ganz viel Dank gehen hier an Ludger Terbrüggen, der sich viel um die Organisation gekümmert hat, und unseren Pfarrer Schulte, des es ermöglichte, dass wir für die Dokumente schnell Hilfe bekommen haben,“ entgegnet der Hönnetal-Chronist. „Ohne dem THW und der Feuerwehr wäre der Schaden hier noch größer. Ohne dass ich nachfragen musste, wurde mir direkt Hilfe angeboten. Alleine hätten wir das gar nicht geschafft.“ Wie endet die Geschichte?

Balves Pfarrarchivar Rudolf Rath in der WP-Redaktion Foto: jürgen overkott / WP

Gott sei Dank steht damals bereits eines fest: Der Archiv ist nur provisorisch in Balves ehemaliger Post an der Alten Hospitalstraße untergebracht - auch wenn der günstig gelegene Standort unerwartet viele Fans historischer Dokumente lockt. Der neue Standort ist längst das neue Pfarrheim St. Blasius. Das Archiv liegt ebenerdig nah am Eingang. Rudolf Rath hat bei der Einrichtung der neuen Räume ein Wörtchen mitgeredet. Sie entsprechen modernsten Archivstandards.

Der klassische Vertreter der Generation Wirtschaftswunder hat den Kopf nach wie vor voller Ideen. Seine Broschüre über den Kreuzweg oberhalb von Balve hat kürzliche eine Neuauflage erlebt. Die Geschichte der Gemeinde St. Blasius ist oft auf handgeschriebenen oder gedruckten Dokumenten nachzulesen. Nicht selten aber ist sie in Stein gemeißelt.

Der Jubilar hat bei seiner beruflichen wie ehrenamtlichen Arbeit stets im besten Sinne genetzwerkt. Zur akribischen Ernsthaftigkeit kommt immer auch ein Schuss Humor. Durchaus sichtbar: Zu Rudolf Raths auffälligsten Archivschätzen gehört ein güldener Pappmaché-Engel, der im Wortsinn auf die Pauke haut.

Das darf auch Rudolf Rath an seinem Ehrentag. Die Westfalenpost gratuliert herzlich und wünscht Gesundheit, Glück und weiterhin viele Ideen.

