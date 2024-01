Ruhiger Jahreswechsel in Balve, Bürgermeister optimistisch

Balve. Der Melder der Balver Feuerwehr bleibt an Silvester stumm. Es gibt keine Einsätze. Bürgermeister Hubertus Mühling blickt auf 2024.

Die Silvesternacht ist in Balve sehr ruhig verlaufen, sagt die Balver Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer zufrieden. Es habe keine Einsätze gegeben, der Melder sei stumm geblieben.

Insgesamt hatte die Polizei im Märkischen Kreis in der Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr mehr als 200 Einsätze – unter anderem wegen Bränden, Streits, Verkehrsunfällen, hilfloser Personen, Sachbeschädigungen, entlaufener Hunde oder alkoholisierter Randalierer.

Grußwort an die Bürger und Rückblick auf Erfolge

Bürgermeister Hubertus Mühling wendet sich mit einem Grußwort zum neuen Jahr an Balves Bürgerinnen und Bürger: „Wir können mit Optimismus in das neue Jahr einsteigen und uns daran freuen, was wir in Balve erreichen und wie wir miteinander umgehen: friedvoll, achtsam und mit Respekt. Ich wünsche allen Balverinnen und Balvern ein gutes und erfolgreiches 2024.“

Balve habe in 2023 vieles erreicht. „Ich denke beispielsweise an den Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses in Sanssouci. Die größte Einzelinvestition, die die Stadt Balve seit vielen Jahren tätigt. Ich sehe die Indienststellung von zwei Feuerwehrfahrzeugen für unsere Sicherheit in der Stadt. In Eisborn ist der Umbau des Gerätehauses ebenfalls im Bau. Die Erdarbeiten für den neuen Hochbehälter in der Glärbach sind abgeschlossen [...]. In diesem und nächstem Jahr werden weitere Bausteine des Innenstadtkonzeptes umgesetzt, die „Garbecker Straße“ ist so gut wie fertig, in 2024 werden wir die „Alte Gerichtsstraße“ angehen und damit unsere Innenstadt weiter modernisieren und attraktiver machen“, so Mühling.

Auch der erste Spatenstich für das Neubaugebiet „Hönnewiesen“ ist erfolgt und gleichzeitig seien erste Renaturierungsmaßnahmen an der Hönne im Bereich der Kormke umgesetzt worden. „Auch der Elisabeth-Düser-Park und ein neuer Dorfpark in Mellen sind dazu gekommen. Die neue Dorfmitte in Garbeck wurde im Sommer seiner Bestimmung übergeben.“

Sehr viel ehrenamtliches Engagement in Balve

Ebenfalls habe es 2023 „sehr viel ehrenamtliches Engagement in allen Ortsteilen“ gegeben. „Wenn man einmal einen kurzen Rückblick auf ein abgelaufenes Jahr wirft, ist man erstaunt, wie viel in Balve bewegt und angegangen wurde“, so Mühling. Er dankt allen Menschen, „die sich auf vielfältigste Art und Weise um unser gesellschaftliches Miteinander kümmern“. Dazu zähle er auch die vielen Arbeitgeber, „die über das Jahr den ehrenamtlichen Hilfskräften wieder den Freiraum gegeben haben, damit sie bei Übungen, Lehrgängen und Einsätzen zur Verfügung standen“.

