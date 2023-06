Ruhr-Tour: SGV Balve kann auch Kanu-Wandern

Balve/Schwerte. Abenteuer im Alltag: Der SGV Balve kann auch junges Programm. Das Interesse an der Tour de Ruhr war riesig.

Balves Jugendliche wünschen sich ungewöhnliche Freizeit-Angebote. Das erfuhr der Ratsausschuss ESDS in seiner jüngsten Sitzung. Matthias Sauerland und sein Mitarbeiter Fabian Kläs vom für Balve zuständigen Kreisjugendamt berichteten darüber. Sie bezogen sich auf persönliche Gespräche mit jungen Leuten aus dem Stadtgebiet. Der SGV Balve ist bereits einen Schritt weiter. Er hat kürzlich ein derart attraktives Angebot gemacht, dass sich der Verein vor Interesse kaum retten konnte. Was hat der SGV angeboten?

+++ SGV BALVE: SIE KÖNNEN AUCH MOUNTAINBIKEN +++

SGV Balve fährt Kanu auf der Ruhr bei Schwerte. Foto: Monika Köster / SGV Balve

37 meist junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer paddelten per Kanu vom Iserlohner Ortsteil Hennen zum Schwerter Ortsteil Geisecke – bei schönstem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel. Die Bootstour bot ein bisschen Abenteuer, eine Alternative zum standardmäßigen Wander-Programm und obendrein ein Gemeinschaftserlebnis. Den Ausflug hatten SGV-Vorsitzender Andreas Romberg und Jugendwartin Monika Köster organisiert.

SGV Balve fährt Kanu auf der Ruhr bei Schwerte. Foto: Monika Köster / SGV Balve

Der Verein hat längst eine Strategie entworfen, um für die nächste Generation attraktiv zu bleiben. Die Erwartungen werden offenkundig erfüllt. Der SGV Balve hat gute Chancen, das angepeilte Ziel von 500 Mitgliedern zu erreichen.

Bereits vor kurzem hatten Monika Köster und Anna-Lena Romberg mit Erfolg junge Kraxlerinnen und Kraxler zum Bouldern in eine Dortmunder Kletterhalle eingeladen.

In Kürze, am Wochenende 17./18. Juni, steht Eltern-Kind-Zelten in der Schwerter Hütte an. Organisiert wird es von Jörg Platte. Mit Familienprogramm kennt er sich aus – etwa in der Balver St.-Blasius-Gemeinde.

Und im Oktober wird’s gruselig. Anna-Lena Romberg richtet am 28. Oktober erstmalig Halloween für Kinder an der Hütte aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve