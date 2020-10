Samstags frische Brötchen in Mellen zu haben – ab sofort

Mellen. Björn Freiburg will die Lebensqualität in Mellen weiter verbessern. Gleich am Samstagmorgen gibt’s ein neues Angebot im Dorf.

Björn Freiburg hat den Kopf voller Ideen. Sein 24-Stunden-Kiosk und sein 24-Stunden-WC will er weiterentwickeln. Was hat der Mellener vor?

Balve, Ehrenamtskneipe in Mellen: (von links) Björn Freiburg, Sarmat Hanna, Carina Freiburg bereiten die Pizzen vor: Foto: Björn Freiburg

Beide Einrichtungen haben sich als großer Erfolg erwiesen, freut sich der Ehrenamtler, der im Hönnetal als Podologe bekannt ist.

Das 24-Stunden-Kiosk wandert in den Landmarkt, in den rechten Bereich. Die bisherige Toilette neben dem Kiosk wird geschlossen. Dorfbewohner, Wanderer und Radler müssen aber dennoch nicht auf den gewohnten Service verzichten. In den neuen Räumlichkeiten neben dem Landmarkt, in der ehemaligen Gaststätte Griese, befindet sich ein behindertenfreundlicher Sanitärbereich.

Besonderes für Leckerschmecker

Nicht nur das: Bereits am Samstag, 24. Oktober, startet Björn Freiburg einen neuen Service im Landmarkt. Von sieben bis neun Uhr soll es künftig frische Brötchen geben. „Die Brötchen kommen von Charly Grote“, erzählt Björn Freiburg. Er hat am Samstagmorgen Unterstützung. Lisa Cordes (25) aus Mellen packt mit an: „Sie hat Lust dazu, mit ihr was auf die Beine zu stellen.“

Künftig wollen die beiden einen Bestellservice anbieten. Dazu hat Björn Freiburg mit Charly Grote eine Vereinbarung getroffen. Ware aus dem Dorfladen in Langenholthausen kann bestellt werden. Samstagmorgens wird die Ware ausgegeben. „Außerdem richte ich noch ein Abholregal ein“, kündigt Björn Freiburg an. „Selbst wenn Lisa mal krank wird, kann ich Tüten fertig machen, und dann geht’s weiter.“

Björn Freiburg begrüßt Kundschaft an seinem Kiosk, ansonsten wird aber Selbstbedienung angesagt sein. Foto: Alexander Lück / wp

Christian Eisenberg betreibt zwar weiterhin den Landmarkt, will aber Teilbereiche aufgeben. Immerhin ist er seit Sommer im Jagdclub in Langscheid im Einsatz.

Das 24-Stunden-Kiosk wird weiter aufgewertet – mit einer Tiefkühltruhe. „Wir haben Wachteleier, Wachteln, Nudeln“, erzählt Björn Freiburg, um beiläufig einzustreuen, dass auch handgemachter Senf sowie Balsamico in Mellen zu haben sind. „Mein Traum ist, auch eingeweckte Sachen anzubieten.“

Kein Wunder, dass sich das kulinarische Angebot längst über Mellens Dorfgrenzen hinaus herumgesprochen. Leckermessen nehmen dafür längere Strecken in Kauf.