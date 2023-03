Saubere Landschaft? Balves Schieberg wird zu Mülldeponie

Balve. Die Aktion Saubere Landschaft: Sie ist in Balve so nötig wie selten, Verwaltungsvize Michael Bathe beklagt ein Müllproblem auf dem Schieberg.

Die Stadt Balve beklagt Vermüllung des Schiebergs durch Bauschutt. Der Bauhof habe inzwischen größere Mengen entsorgt, sagte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, am Mittwochnachmittag am Rande der Ratssitzung: „Das war schon eine größere Aktion.“

Die Stadtverwaltung war durch Hinweise in den sozialen Netzwerken im Internet darauf aufmerksam gemacht worden.

Müll auf Balves Schieberg Foto: Stadt Balve

Der Bauhof sei mit vier Leuten, Bagger und Lastwagen vor Ort gewesen, sagte Bathe. Es sei ein dreistündiger Einsatz gewesen. „Ich bin mehr als säuerlich. Das geht gar nicht. Wir haben Strafanstrag gestellt“, fügte er hinzu. Er vermutet, dass der Schutt, darunter Dämmwolle, per Lastwagen zum Schieberg gebracht worden sei, etwa über den Weg an der Piuskapelle oder über Langenholthausen. Ähnliches sei vor kurzem in Sundern passiert. Da der oder die Verursacher nicht bekannt seien, bitte Bathe Zeugen, sich bei ihm zu melden (Telefon 02375-926-129; m.bathe@balve.de).

Balves Ortsvorsteher, CDU-Ratsherr Matthias Streiter, machte auf die Aktion Saubere Landschaft aufmerksam. Bereits am kommenden Samstag, 25. März, startet sie in Eisborn. Treffpunkt: 10 Uhr an der Schützenhalle.

Am Samstag, 1. April, findet die Aktion in Garbeck, Mellen, Balve und Langenholthausen statt. Treffpunkt: jeweils um 10 Uhr. In Garbeck kommen die Helfer am Feuerwehrhaus zusammen, ebenso in Mellen. In Balve ist der Treffpunkt am Parkplatz vor der Höhle, in Langenholthausen an Sokola.de. Freiwillige sollten eigene Warnwesten mitbringen.

In Langenholthausen legt die Katholische Landjugend Hand an, wie Fabian Rapp mitteilte: Die Zufahrtsstraßen zum Dorf werden gesäubert. Rapp weiter: „Die Freiwillige Feuerwehr Langenholthausen unterstützt die Helfer, und die Kfd Langenholthausen bereitet ein gemeinsames Mittagessen vor.“

Müll auf Balves Schieberg: Dämmwolle in Massen Foto: Stadt Balve

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve